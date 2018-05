L'Oroscopo di Corinne dall'11 al 18 maggio

Ariete: L’agitazione e il nervosismo regneranno sovrani al punto di sbottare o borbottare persino con chi non ne può niente dei vostri temporanei malumori… In qualsiasi situazione drizzate le antenne perché c’è chi non ve la conta giusta o propende a tirare l’acqua al proprio mulino, non accontentatevi delle briciole e reclamate dei diritti. New relative a uno con cui trattaste nel passato e malessere da lenire. Cenetta o allettante ritrovo. Tendenza alla sciatalgia.

Toro: Di problemini sbucanti dal nulla ce ne saranno parecchi ma pian pianino li risolverete a patto di mantenere la calma fidandovi di pochi eletti… Una questione finanziaria o lavorativa darà filo da torcere e qualcuno tenterà di farvi le scarpette mentre in casa tirerà aria di burrasca causa malintesi o le altrui pretese… Non da escludere preoccupazioni per un congiunto, parente o intimo conoscente. La salute andrà salvaguardata. Domenica strampalata.

Gemelli: Pur non essendo astrologicamente mal messi avvertirete un sottile malcontento dovuto probabilmente alla pazzerella stagione e a qualcosina che turba ponendovi in uno stato mentale appannato cosi come peccando in distrazione scorderete facilmente scadenze, ricorrenze, incombenze oppure non ricorderete dove avete messo documenti o aggeggi vari. Sulla strada siate prudenti, non fate sforzi e curate un disturbo. Chiamate o visite all’insegna dell’imprevedibilità.

Cancro: Si sta dischiudendo un periodo decente: ragion per cui dopo le trascorse peripezie inizierete a respirare riuscendo persino a scovare un attimino per voi e per chi vi attornia… Ciononostante vi toccherà fan buon viso a cattivo gioco, sopportare le paturnie di un familiare, ingollare un rospetto e contrastare invidie e falsità. Uno spizzico di fermento lambirà il campo professionale e in amore tenderete a polemizzare. Mercoledì e giovedì incasinati.

Leone: Non saprete come comportarvi nei confronti di chi vorrebbe costringervi a muovere passi di cui non siete convinti e con Giove avverso potete aspettarvi di tutto: dall’arrabbiatura fugace alle decisioni da prendere velocemente, da faccende da sbrigare o fogli da firmare. Attenti a non perdere le staffe nel trattare con individui strani ma tornanti sempre utili. Fattibili contrattempi tra giovedì e lunedì. Ottime chance invece per fidanzatini ed innamorati.

Vergine: Dicono che chi fa da sé fa per tre ma stavolta se non chiedete un parere a chi di competenza rischiereste di combinare dei pasticci… Pur essendo le monelle stelle abbastanza consenzienti basterà una stupidaggine a minare rapporti già di per sé traballanti… Soldini da spendere per la casa, l’abbigliamento, un omaggino o un attrezzo malfunzionante. Un buffo comunicato strabilierà, una donna impensierirà e una posteriore rallegrerà… Digestione lentissima.

Bilancia: Tra alti e bassi la settimana volerà in fretta e malgrado vi capiti di accusare un vago senso di stanchezza ve la caverete egregiamente superando addirittura le vostre aspettative. Una nota dolente potrà riguardare il settore sentimentale o materiale dove beccare granchi sarà quasi normale specie se single, separati o freschi di bidonate. Se invece vi è stata riferita una diceria non credeteci: spesso la gente si diverte a mettere in cattiva luce il prossimo…

Scorpione: Una volta tanto accantonate la diffidenza e confidate in promesse che prima o poi verranno mantenute. Coltivate altresì un interesse, datevi una smossa in ambito operativo, ponete dei paletti a chiunque approfitti della vostra disponibilità, guardatevi da un uomo dalla duplice personalità e siate ottimisti perché la positività aiuta a tagliare imponenti traguardi. Contatti con dottori, strampalati personaggi, amicizia da rivalutare o incontro speciale.

Sagittario: La vita è troppo burlesca per sprecarla in arrabbiature, paure, rinunce o per dare retta agli idioti… Imparate quindi a soprassedere su tante bassezze umane pensando a voi e a ciò che vorreste realizzare alla faccia di ciò che gli altri possano o meno pensare. Qualcheduno potrebbe violare la vostra privacy: sappiate regolarvi… Cosine da sistemare all’interno di un alloggio. Vincita, introito, sbalzi di pressione e processi infiammatori in atto. Sabato allegrotto.

Capricorno: Tra incudini e martelli camminerete su terreni minati e dare un colpo al cerchio e uno alla botte rendesi tassativo al fine di non litigare… Una missiva vi sorprenderà, un acquisto deluderà, una femmina spazientirà e un progetto subirà interferenze così come un involontario errore vi verrà rinfacciato… Opportunità di rivedere amici di vecchia data o di combinare una simpatica serata. Noie per un vecchietto e difficoltà nell’inquadrare un subdolo soggetto.

Acquario: La quadratura di Giove semina impacci ed imbarazzi: non sorprendetevi dunque se una risposta tarda ad arrivare o se inciampate in avvilimenti…Pensate alle mille opportunità che riserva l’avvenire, voltate pagine consunte, evadete dalla routine e rinnovatevi sia interiormente che esteriormente. In amore taluni nativi toccheranno il cielo con un dito, altri si imbatteranno in individui immaturi da mettere alle strette. Riconoscimento di un merito. Imprevisti domenicali.

Pesci: Non sapendo cosa frulli nella vostra testolina ci sarà chi vi accuserà di possessività, egoismo o menefreghismo però ciò che è capitato o capiterà non ve lo sareste mai aspettato e adesso non resta che sperare in un miglioramento sul fronte generale. Una dimostrazione di amicizia o solidarietà vi commuoverà. Temporanei alterchi con un Gemelli, Leone o Scorpione. Schiena dolente o doloretti sparsi. Amici da ricontattare senza esitare. Guizzi di malinconia.