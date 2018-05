"La vita è una breve eternità": la nostra scrittrice Nora e la lettera per la festa della mamma

Cara mamma,

dicono che le nuvole viaggiano dai 150-300 km l'ora, ma da quaggiù le vedo muoversi molto lentamente come la nostra vita. I figli crescono, noi invecchiamo e poi ci poniamo l'inevitabile domanda: quanto tempo è passato? Sembra che tutto abbia avuto inizio ieri. La vita è più corta di quanto si possa immaginare. E' una breve eternità.

Eternità? Questa parola spaventa tanti perché paragonano l'eternità ad una ruota che gira all'infinito, sempre nello stesso senso e senza badare al tempo; quel tempo non lo possiamo comprare, lo possiamo solo conservare nella sua misura e maniera. Una volta mi chiedesti: «Se ti guardi intorno a cosa ti paragoneresti?». Ed io ti risposi «ad un albero». «Ad un albero? : secondo me assomiglieresti più ad un fiore, no?».

E poi ricordo il tuo sorriso, i tuoi occhi curiosi nel sapere cosa mi stesse passando per la mente in quei momenti.

«No - ti risposi - mi paragono ad un albero e ora ti spiego perché. Il tronco lo paragono alla vita, i suoi rami sono le strade che si percorrono, le sue foglie sono i desideri, e i suoi frutti sono le cure che si ricevono in cambio. Un po’ come noi, no?»

«E se qualcuno taglia uno dei rami di quell'albero, a che cosa ti fa pensare?

«I rami tagliati sono i ricordi da dimenticare.»

«Da dimenticare?»

«Si, da dimenticare»

«Se un albero lo descrivi così , mi chiedo come descriveresti un fiume?»

«Un fiume lo si può paragonare alla vita. Se ci pensi anche il fiume va avanti e mai indietro e mentre va, porta con sé i pezzi più leggeri perché quelli pesanti sono più difficili da smuovere. Quei pezzi grossi e pesanti rimangono in fondo, come le nostre esperienze più brutte; come le nostre delusioni e sofferenze che in qualche modo immagazziniamo.»

Mi domandasti: «Che cos'è la perfezione? Oggi penso che null'altro che un punto di vista. Ciò che è perfetto per alcuni non lo è per altri. Che cos'è la felicità? La felicità non è un regalo che ti aspetti in un giorno di festa o in qualunque altra occasione, é nella gioia quotidiana di riconoscere di già le sue ragioni, le ragioni di felicità in noi, allora l'affannosa ricerca di un futuro si trasformerà in una quotidiana sensazione di benessere.»

Sempre ci saranno problemi, difficoltà, intoppi, imprevisti. Sempre ci saranno avversità. Ma il loro peso sarà distribuito ed applicato in modo ragionato e calcolato. Ora mi domando, che cosa accadrebbe quando nessuna crema, nessun prodotto miracoloso e nessuna chirurgia sapranno cicatrizzare le ferite e ricostruire quanto eroso dal "vento" che in continuazione mi accarezza? Sono rimasta a galla in questo mare dove i pesci grandi si nutrono di pesci piccoli, anche se non so fino a quando.

Ecco il perché delle mie domande. Avevo solo 13 anni quando "ti chiesi": «Secondo te, cosa ti riserva il futuro?»Sicuramente la risposta di un adolescente non era "diventerò una lavapiatti o un cleaner", forse la risposta più incerta poteva essere "diventerò un prete, una suora, un professore o un dottore". Come già sai, tra i due Paesi ho studiato Geologia, lettere, lingue straniere (francese e russo), lingua italiana dei segni ma il mio sogno era quello di studiare psicologia. Non desidero studiare psicologia perché mi piace la gente ma perché voglio essere d’aiuto ai più deboli e nel frattempo capire sempre di più la complessità della psiche umana.

Dicono: “Meglio tardi che mai”. Oppure "Non è mai troppo tardi”. Io seguirò la filosofia del: “Non è mai troppo tardi”.

Anni fa ho potuto visitare diversi paesi nel mondo: Stai Uniti Miami, Orlando, Atlanta, Puerto Ricco, S. Thomas, Carabbean) In Europa ( Italy, France, Grecia, Spagna). Ora mi trovo a Guildford in uno dei paesi che non conoscevo nemmeno per sentito dire, in uno dei paesi che affascina su molti punti di vista e lascia perplessi su tanti altri ma questa volta non mi trovo qui come turista ma bensì vivere la quotidianità stando vicino a mia figlia.

Emigrare non è e facile per nessuno. Qui ho vissuto cose che non avrei mai pensato di vivere. Diverse volte nella mia vita ho ricominciato da zero e sono arrivata a cento, questa volta non sarà diverso, solo un po’ più difficile . Per diversi anni il mio lavoro in Italia consisteva nell'usare la testa e non le braccia. Ora qui non mi resta altro che usare le braccia. Sto studiando inglese e finché non avrò finito gli studi, non ho altra scelta. Sto lavorando metà giornata in dishwash e l'altra metà a pulire i tavoli in un ristorante dell’ospedale Royal Surrey County Hospital, per una multinazionale chiamata Compass Group in Medirest, mentre mia figlia gestisce alla grande il bar di Cancer Center che si trova dall'altra parte del ospedale dove lavoro io.

Alcune cose ci rimangono impresse nella mente, per me una di quelle è una frase di un ragazzo spagnolo che lavorava con me. Aveva tatuato: "El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional" (Il dolore è inevitabile, la sofferenza è facoltativa). Un ragazzo grande e muscoloso che sembrava il più forte tra tanti e quando l'ho letto sono rimasta senza parole. Era un messaggio per chi poteva guardare oltre. Voleva urlare al mondo intero: "Soffro anch'io!”

Quel ragazzo rideva per poco e con questo cercava di nascondere la sua fragilità, il male che assorbiva e finché non tornò in Spagna, non riuscì a sopportare questo suo nuovo mondo in questo paese chiamato "il paese del mattone rosso". "I nuovi mondi non sono da tutti", mi dicesti una volta, e io ti risposi :«Lo so, il nuovo mondo per me comporta molti sacrifici, ma emigrare vuol dire anche scoprire nuove realtà che possiamo condividere o meno.»

Man on vorrei annoiarti, quindi per altri dettagli della mia vita a Guildford ti scriverò un'altra volta. Tutto sommato vado avanti e combatterò con tutte le mie forze e per migliorare la mia esistenza.

Comunque mia figlia cresce sempre di più personalmente e professionalmente. Sono felice per lei ed essere qui con l'unico scopo di starle vicino ne è valsa la pena, per tutti i miei sacrifici. In questo posto di lavoro ho potuto conoscere anche brave persone, di buon cuore e mi sono affezionata ad alcuni di loro.

Riguardo il cittadino Inglese per quanto ho potuto constatare, non è affatto razzista, anzi, è d'animo gentile e disponibile. Sembra incredibile ma c’è molto più razzismo tra gli stranieri che si trovano a sopravvivere in questo Paese.

Sono molte, forse troppe, le cose che ti vorrei ancora scrivere,e quindi alla prossima e tanti auguri.

Nora