Raccolta rifiuti: ottimi risultati per Ceresole d'Alba

Sono stati diffusi nei giorni scorsi da parte del Coabser - consorzio Rifiuti Alba Bra i dati di sulla raccolta rifiuti e sulla raccolta differenziata dell'anno 2017 e le prime proiezioni per l'anno 2018 dove si conferma che Ceresole è ai primi posti come parametri di raccolta differenziata (in allegato il dettaglio). Vi diamo conto anche di alcune novità in arrivo dal 2019.



A livello Consorzio (54 paesi di Langa e Roero, compreso Bra e Alba) la differenziata è passata dal 56,5% del 2016 al 63,6%. Ceresole, che era già un paese virtuoso, è passato dal 56,3 al 65,9% del 2017. Ricordiamo che l'obiettivo regionale prevede di raggiungere il 65% entro il 2020, obiettivo raggiunto. Con questo dato siamo tra i primi 10 comuni ad aver raggiunto il traguardo, unico del Roero.



Per quanto riguarda la produzione di rifiuti siamo passati a Ceresole da 158 kg/anno procapite a 163. Quindi un leggero aumento, dovuto crediamo all'aumento dei servizi (raccolta sfalci, carta ecc). Ma come vedremo è un dato in miglioramento. A livello consortile il dato è passato da 206 kg/anno a 192,6. L'obiettivo regionale è di raggiungere 159 kg/anno entro il 2020.



Ma il dato più eclatante è la proiezione per il 2018: per i comuni che hanno introdotto come noi il sacco prepagato i risultati sono confortanti. Per Ceresole si passerebbe da 163 kg/anno procapite a 103 kg/anno. Una riduzione di oltre il 35%, tenendo conto che siamo già partiti da un dato positivo negli scorsi anni. Sono dati provvisori ma sicuramente indicano un forte aumento della % di differenziata.



Di questo risultato non possiamo che essere molto soddisfatti e ringraziare tutti i ceresolesi, cittadini e aziende, che hanno contribuito con impegno ed attenzione. Ora dobbiamo mantenere questi numeri, la strada è segnata. Se riusciamo a confermare questi numeri è possibile pensare ad una riduzione della tassa rifiuti per il 2019.



Per quanto riguarda le novità:

- confermato sacco prepagato. Attenzione però, dal 2019: cambierà colore, i sacchi forniti saranno più spessi (da 17 a 23 micron di grammatura) e verrà introdotto in forma sperimentale il barcode personalizzato

- viene confermata e potenziata la raccolta dell'umido per le utenze non domestiche. Verranno inserite altre utenze oggi non servite (bar, ristoranti, ecc.). Nei prossimi giorni il Comune contatterà le utenze

- il Consorzio sta sperimentando una "compostiera carrellata" per chi non può fare il compostaggio. Questo metodo dovrebbe consentire la raccolta umido con frequenza settimanale senza problemi di puzze. La sperimentazione è positiva, l'Amministrazione di Ceresolese lo valuterà. Se riuscissimo ad attivarlo avremo un ulteriore riduzione di quanto conferito nell'indifferenziata raggiungendo definitivamente i parametri regionali



In allegato alcuni dettagli e il link per sapere come differenziare un rifiuto.

Link:

