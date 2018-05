"Danni e incidenti ogni volta che piove": Mondovì promette verifiche in strada Santa Maria

"Tutte le volte che piove, lungo la carreggiata si riversa un vero e proprio fiume d'acqua e detriti che viene a finire nella nostra proprietà, causando puntualmente danni e, aspetto molto più grave, anche incidenti".

La situazione descritta da un nostro lettore di Mondovì si riferisce a strada Santa Maria, ubicata in località Garzegna, che, in occasione del nubifragio di lunedì scorso, si è nuovamente allagata.

"Avevamo già rappresentato tale problematica all'ex assessore Enrico Rosso, poi dimessosi, e all'amministrazione civica nel 2016 mediante una lettera - ci spiega -. Il Comune è poi intervenuto facendo dei lavori rivelatisi inutili: in sostanza, è stato rimosso un centimetro d'asfalto nei pressi di un tombino, ma la questione non è stata affatto risolta".

Le preoccupazioni non sono esclusivamente collegate ai danni materiali subiti ("Abbiamo già speso circa 700 euro per ripristinare la nostra strada privata erosa dall'acqua che giunge dalla strada comunale"), ma anche e soprattutto gli incidenti stradali: "Il 7 luglio 2016 un ragazzo a bordo di una moto è finito sotto una macchina, esattamente all'altezza del punto da noi segnalato come pericoloso. Qualche mese prima, verso le 21.45, ho soccorso personalmente una signora col motorino, che nella caduta ha fortunatamente riportato solo ferite lievi. A complicare le cose, poi, vi è la scarsa visibilità nelle ore notturne: pertanto, chiediamo anche che l'area venga illuminata adeguatamente, in quanto riteniamo che la vita delle persone valga più degli euro spesi per risolvere il problema".

La replica del Comune di Mondovì è giunta per bocca dell'assessore Sandra Carboni, che ha asserito: "Eventi come quelli purtroppo verificatisi negli ultimi giorni coincidono con fenomeni atmosferici di particolare intensità che vedono concentrarsi le precipitazioni in un lasso di tempo e in uno spazio spesso ridotti, producendo un sovraccarico dei canali di scolo e delle vie di fuga dell'acqua piovana, con conseguenti allagamenti delle aree limitrofe. Il perdurare di condizioni meteo avverse ha, inoltre, originato frane e smottamenti, compromettendo la viabilità comunale in molti punti e costringendo personale del Comune e operatori a interventi a carattere d'urgenza per consentire il ripristino delle condizioni necessarie al transito in sicurezza, in presenza di cedimenti della carreggiata e ostruzioni con materiale alluvionale. I lavori di maggiore rilevanza sono stati effettuati in via Valle Ellero e in zona Pascomonti. Risolte queste emergenze, si provvederà a una ricognizione estesa a tutte quelle situazioni che, evidenziate dai cittadini, sono oggetto della massima attenzione. Strada Santa Maria, in località Garzegna, sarà, pertanto, sottoposta a verifiche finalizzate alla soluzione di una problematica che, stando alla segnalazione, perdura da tempo".