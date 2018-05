Gli spaventapasseri, simbolo della domenica in Granda

Un fine settimana ricco di appuntamenti, in provincia di Cuneo, con tanta città che dedicano le due giornate al mondo delle piante e dei fiori.

Vediamo alcune delle proposte:

Torna anche quest'anno, a Cuneo, in Piazza Galimberti il Mercato Europeo.

Espositori, europei ed extra europei, esporranno e venderanno i loro prodotti tipici mettendo a disposizione del pubblico il meglio delle produzioni enogastronomiche ed artigianali delle rispettive nazioni di appartenenza.

A Demonte manifestazione internazionale di musica e cultura occitana con una formula originale che affianca maestri e giovani aspiranti nella composizione di bande “improvvisate” che colora le strade di Demonte di musica.

Strumenti musicali della tradizione occitana integrati con strumenti musicali tradizionali danno vita a originali melodie che coinvolgeranno il pubblico in balli, danze e canti.

Fossano dà il benvenuto alla stagione primaverile con una coinvolgente iniziativa che unisce arte floreale, tradizione agricola, produzione locale e cultura. La manifestazione propone una ricca mostra mercato ortoflorovivaistica allestita presso il parco cittadino e lungo viale Alpi, con apertura il sabato dalle ore 9 alle 23 e la domenica dalle ore 9 alle 19. Gli espositori, provenienti da Piemonte e Liguria, offriranno ai visitatori un vero sfoggio di colori e profumi.

A Barge in Piazza Garibaldi e Piazza San Giovanni, due giorni dedicati al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio con un occhio di riguardo alle produzioni locali e alle intersezioni tra pietra e "Garden Design". Il centro verrà tappezzato di fiori di ogni tipo. Orari: 9-18.30

A Castellar si chiude la “Festa degli spaventapasseri”: qui è possibile ammirare le quasi 200 “sentinelle dei campi” di cui è disseminato l’anello che cinge il paese, un rito in grado di trasmettere sensazioni ed emozioni che solo ammirandoli direttamente si possono percepire.

Personaggi buffi e stravaganti... Non c’è casa, vigna, orto, prato o cortile che non ne ospiti uno, realizzato con i materiali più disparati. Un museo a cielo aperto che accoglie migliaia di visitatori: scolaresche, famiglie, gruppi di anziani, ospiti dei centri diurni "invadono" le vie del paese, dove le automobili lasciano spazio alle persone! A corredo, tanti spettacoli d’intrattenimento (artisti di strada, musicisti…), laboratori manuali dedicati ai più piccoli, mostre e tanto altro ancora.

Torna a Mondovì “Piazza in fiore 2018”: la quarta “Fiera espositiva di fiori e piante” sarà ospitata nei giardini del Belvedere dalle 10 alle 19 di domenica 13.

Numerose le iniziative collaterali dedicate alle famiglie e pensate per celebrare in maniera originale la Festa della mamma: dal laboratorio “Contadino per un giorno” promosso dal Comizio Agrario di Mondovì, alla postazione dei truccabimbi a cura dell’Associazione MondodìDonna. E poi la mostra intitolata “Non solo fiori” con Fabrizio Santoro e Laura Vinai ed il laboratorio allestito dal Museo della Ceramica (nel pomeriggio di domenica). Un apposito spazio della Fiera sarà dedicato ai più piccoli, grazie al laboratorio di disegno con l’illustratore Marco Boetti ed a quello per la creazione di fiori in carta crespa.

A Limone Piemonte un weekend in rosa dedicato alle donne, con appuntamenti culturali e artistici.

13 maggio

Ore 9.30: "Caminare tra la natura e la poesia", partenza davanti al Centro incontro. Ore 13: Apertura padiglione Enogastronomico - Proloco Limone - Piazzale Nord - Prenotazioni al numero 340 1034 404 ore 16.30: "Una donna per amico" celebration Lucio Battisiti - Gruppo Nuovi Solidi - Piazza del Municipio.

Sarà anche una giornata, quella di domenica 13 maggio, per scoprire la storia, l’arte e la cultura del Piemonte attraverso le sue meravigliose dimore storiche. L’appuntamento è con la prima edizione della “Giornata dei Castelli Aperti” che vedrà l’apertura concomitante di oltre 50 beni storici – ville, castelli, musei e palazzi - ubicati su tutto il terrritorio piemontese.

L’iniziativa, che esordisce nel 2018 ed è promossa dall’Associazione Amici di Castelli Aperti con il supporto della Regione Piemonte, permetterà ai visitatori di scoprire antiche dimore spesso chiuse al pubblico in aree geografiche contigue in modo da organizzare un itinerario su misura in un’unica giornata.

A questo link tutte le aperture in Granda.

Un week-end in Valle Pesio dedicato alle erbe "Luppolo in festa - Luvertin e altre erbe" manifestazione articolata in due giornate. Sabato si camminerà lentamente, cucineremo con le erbe spontanee, scopriremo la nuova guida 2019 delle birre di Slow Food Editore, degusteremo le birre e i formaggi Progetto LIFE WolfAlps. Domenica faremo una passeggiata a piedi o in mtb, pic nic e tanti giochi botanici.

Domenica 13 maggio

Ritrovo per passeggiata nei boschi di Chiusa Pesio con i guardiaparco Franco Delpiano (a piedi) e Erik Rolando (in mountain bike).

- dalle ore 12.30. Libero Pic Nic alla Roccarina: assaggi di frittate alle erbette per tutti!

- dalle ore 14.00. Giochi botanici con Barbara Milanesio: premi per i primi 100 partecipanti!

- dalle ore 15.00. Visita guidata al giardino fitoalimurgico dell’Ente con Ivan Pace.

Tutte le attività sono gratuite e si svolgeranno anche in caso di maltempo, ma è gradita la prenotazione.

Info: tel. +39 0171 976 865 - info@parcoalpimarittime.it

Fossano ospita il Premio Castello degli Acaja, evento giunto alla IX edizione, organizzato dall'associazione Acaja Storico nell'ambito della manifestazione Expoflora 2018. L'appuntamento, come di consueto, è per il secondo fine settimana di maggio, sabato e domenica 12 e 13 maggio.



Nella giornata di sabato 12 maggio, gli equipaggi, in partenza dalle Scuderie Berrone di Racconigi, hanno raggiunto il Lingotto e il Museo Nazionale dell'Automobile a Torino. Dopo una tappa in piazza Santorre di Santarosa a Savigliano, rientreranno a Fossano per la cena di gala e il concerto al Castello.



Il programma continua nella giornata di domenica 13 maggio, in concomitanza con Expoflora 2018. La mattina, al termine del passaggio delle auto nelle vie centrali di Fossano, il percorso turistico amatoriale si snoderà nel centro storico di Busca, per poi proseguire con la sosta al Castello della Manta, bene FAI. Nel pomeriggio le auto saranno esposte in piazza Castello a Fossano. Un centinaio i mezzi in mostra: presenti bellissime vetture anteguerra, rarissime barchette sport, una splendida carrellata di auto degli anni ’50 e ’60, per finire con le icone sportive degli anni ‘70.



Novità del 2018, l'esposizione al Castello di Fossano della Collezione Morano, composta da preziose automobiline a pedali di marca Giordani, Rosca, Carrer e Rimondino. Pezzi unici, capaci ancora oggi di emozionare grandi e piccini.

Anche quest’anno nella storica stazione di Saluzzo arriva, da Torino, il treno a vapore, domenica 13 maggio. Il convoglio di proprietà della Fondazione Ferrovie dello Stato, composto da carrozze tipo "Centoporte" condotto da una locomotiva a vapore Gr 625, partirà da Torino Porta Nuova alle 8,40 farà tappa nella stazione di Carmagnola alle 9,24 per proseguire per Saluzzo dove giungerà alle 10,18.

Ripartirà poi alle 18,11, per aggiungere Torino alle 20,24 (con sosta a Carmagnola alle 19,02).

L’iniziativa che ha il patrocinio del Comune di Saluzzo è della linea Verde Viaggi (Bus Company). Propone la suggestione di un viaggio slow, immersi nell’atmosfera dell’epoca, alla scoperta della capitale del Marchesato.

I passeggeri avranno la giornata a disposizione per visitare i musei di Saluzzo (biglietto ingresso gratuito per i passeggeri da Torino) le mostre dell’Antiquariato all’ex Caserma Musso, Saluzzo Arte alla Castiglia, la Mostra nazionale dell’Artigianato diffusa nei vari spazi: Casa Cavassa, Croce Nera e gli eventi inseriti nel programma Start, scaricabile sul telefonino con la app Start/Saluzzo.

Il treno a vapore effettuerà anche la tratta Saluzzo – Verzuolo con partenza dalla capitale del Marchesato alle 14 e rientro alle 15.