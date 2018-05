5 benefici della piperina sulla salute dell’uomo

La piperina è un alcaloide che si trova nell’oleoresina della pianta del pepe nero, e in alta concentrazione anche nella buccia delle bacche del pepe. I benefici che questa sostanza porta al corpo umano sono molteplici, e spesso sono meno conosciuti rispetto alle sue qualità in cucina. Infatti, il suo utilizzo tradizionale è come spezia da utilizzare per insaporire i piatti o le insalate.



Conosciuta fin dal tempo degli antichi romani, questa spezia è da sempre ritenuta un vero e proprio tocca sana per la salute. Presa in piccole dosi controllate, è in grado di portare una serie di innegabili vantaggi che si ripercuotono sull’intero organismo e sul carattere delle persone. Vediamo più in dettaglio, alcuni dei benefici che la sua assunzione può portare alle persone.



1) Perdita di peso



Una delle principali caratteristiche della piperina, è quella di avere capacità per la perdita di peso e di aumentare l’attività termogenetica. La termogenesi, è un processo di generazione di energia cellulare nelle cellule. Fattore, che porta ad un aumento del tasso metabolico del corpo. L’adozione di piperina, è sicuramente utile per le persone che sono a dieta o vogliono ridurre il proprio peso corporeo.



In commercio, esistono una serie di prodotti che facilitano questa azione. Ad esempio, la piperina e curcuma plus è sicuramente uno dei migliori. Le sue proprietà e gli ottimi risultati che è in grado di fornire, lo rendono un ottimo alleato per perdere facilmente peso.



2) Migliorare l’assorbimento di vitamine e principi attivi

Un altro dei benefici poco noti della piperina, è sicuramente la sua capacità di migliorare l’assorbimento di beta-carotene, vitamina B6, gli amminoacidi, il selenio, il glucosio e la curcumina.



L’assunzione di questa spezia, con il passare del tempo aiuta l’organismo a promuovere una migliora assunzione di queste sostanze nutrienti. Questo particolare, migliora lo stato di salute generale.



3) Infiammazione

La piperina è utile per ridurre infiammazioni dovute a malattie e a migliorare il dolore dovuto all’artrite reumatoide e l’artrosi. L’utilizza in cucina e l’assunzione come principio attivo, spesso la vede utilizzata come antidolorifico naturale.



4) Cancro

Diversi studi scientifici hanno dimostrato il valore della piperina nel ridurre la comparsa e nella diminuzione del cancro. In studi condotti sui topi da laboratorio, la piperina ha mostrato un effetto più che positivo sul cancro al polmone. Il suo utilizzo, ha prodotto un significativo declino nella formazione di noduli tumorali.



5) Migliorare l’umore

La piperina è anche nota come naturale stimolatore della serotonina. La serotonina è un neurotrasmettitore che migliora l’umore e allevia il dolore. La piperina è un alcaloide utile per la salute dell’uomo. Se assunto nella giusta quantità, i principi attivi presenti al suo interno possono scatenare una serie di benefici per tutto il sistema corporeo.



Tuttavia, si deve prestare attenzione durante l’utilizzo. Spesso, non sono presenti in commercio indicazioni su quale sia la dose consigliata giornalmente. Le donne incinte, in stato e durante l’allattamento si dovrebbe evitare di assumerla senza aver prima chiesto un parere medico. In ogni caso, prima di introdurre questa sostanza nella propria dieta è sempre bene chiedere al proprio nutrizionista se può essere una buona idea o se ci sono delle complicazioni.