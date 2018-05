Due buoni motivi per investire in oro e argento

I mercati e il sistema finanziario continuano ad essere sostenuti da una quantità sempre crescente di debito e leva finanziaria, questo porta sempre più spesso gli investitori a rifugiare parte dei propri investimenti in oro e argento. Il fatto che porta le persone a rifugiarsi in questi due metalli nobili, è la loro buona resistenza alle fluttuazioni dei mercati; anche nei momenti di instabilità politica generale.



Anche se negli ultimi periodi sembrano forti le voci di una caduta dell’oro e dell’argento, molti economisti sono fiduciosi che la leggera flessione del prezzo di questi due metalli è solo momentanea. Aziende come Orovilla, che si occupa di fornire a lingotti d’oro e valute in metalli preziosi per chi vuole investire nell'oro, affermano che il mercato in questi primi mesi del 2018 è in forte crescita. La domanda di lingotti, sterline e altre monete preziose in oro è costante. La svalutazione momentanea del prezzo, non intimorisce gli esperti che investono in oro stabilmente.



I due principali motivi per cui è importante investire in oro e argento



La prima ragione importante per cui è importante investire in questi metalli preziosi, è sicuramente l’assicurazione che offrono in caso di crisi finanziaria del mercato delle azioni. Avere una buona “scorta” di queste materie nel proprio piano finanziario è una buona scelta per mettere al sicuro parte del capitale. Come spesso accade, se il mercato azionario ha dei seri problemi il prezzo dell’oro spesso sale.



Chi lavora da molti anni nel campo delle contrattazione in borsa, ha sempre una percentuale del proprio capitale investita in oro o argento. Il prezzo di questi metalli, nel lungo periodo ha sempre portato un buon vantaggio economico alle persone cha hanno scelto di investirvi dei capitali.



La seconda ragione per cui è importante investire in metalli preziosi, è rappresentato dal fatto che sono un’ottima fonte d’investimento per dei guadagni a lungo termine. Quando si decide di investire nel mercato finanziario, è bene scegliere di specializzarsi in una valuta, azione o metallo. In questo caso, l’esperienza che si ottiene con il tempo può favorire una migliore conoscenza e allo stesso tempo permette di riuscire a comprendere quali sono i movimenti del mercato.

L’oro e l’argento, vista la loro continua crescita e la bassa svalutazione a cui spesso sono sottoposti sono la base di partenza ideale per chi vuole comprendere come giocare in borsa. È bene ricordare, che per chi è agli inizi è bene aprire azioni solo con leve molto basse. Maggiore è la leva che si utilizza, maggiori sono le possibilità che buona parte (se non tutto) del capitale purtroppo vada perso.



Prima di iniziare ad aprire delle posizioni sul mercato azionario o nel mondo delle operazioni sulle valute, è sempre bene prendere in considerazione che i soldi che si utilizzano sono sempre a rischio. In nessun caso, è bene investire dei contanti che sono necessari per il sostentamento della propria vita o il pagamento di rate del mutuo o cose simili. In ogni caso, si deve essere ben consci che esiste la possibilità di perdere tutto il capitale messo in gioco.