A Fossano è tempo di Fossano in bici, la non competitiva contro il cancro

È di nuovo tempo di Fossano in bici, la pedalata non competitiva che raccoglie fondi per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.

La manifestazione, giunta alla 35° edizione, partirà da piazza Castello alle 9,15, con ritrovo alle 8,30 e percorrerà via Cavour, via Roma, viale Regina Elena, viale della Repubblica, via Santa Lucia, via della Creusa, la rotonda di via Marene, via Marene, strada della Bossola, via Santa Maria, via San Sebastiano, via Cavour, via Granetta e via Baligio a Genola, via Torino, salita Salice, via Roma, via Mazzini e si concluderà dopo 20 km in piazza Castello.

I pettorali sono in vendita al costo di 5 Euro nei seguenti punti: L’angolo della bici, viale Regina Elena 116/f; Bar Insolito Smile, San Sebastiano; Fruttero Sport, Via D. Oreglia 21; Il bazar di Adriana, via Piave 3 a Centallo; Libreria Stella Maris, via Dante 7; Tabaccheria Smile, via Sacco; Tabaccheria Giaccardi, piazza Dompè; Vivisport – piscina Comunale di Fossano; Ristorante Aquila Nera, via Roma 83 a Genola.

A tutti i partecipanti sarà offerto un pacco gara con prodotti offerti dall’industria dolciaria Balocco e saranno sorteggiate tre biciclette messe in palio da Cicli Mattio, l’Angolo della Bici e Marino Cicli.