Un grande successo per il Festival Teatrale studentesco dei Servi di Scena di Mondovì

Alla libertà nelle composizioni delle sceneggiature è stato messo un solo limite:una frase obbligatoriamente da recitare – “le storie vanno raccontate se non vuoi che si perdano” – ed un ingombro misterioso con cui rapportarsi in scena. Nonostante tali vincoli, gli studenti, sapientemente accompagnati da insegnanti ed esperti teatrali hanno saputo trasmettere la vera ‘magia del teatro’ con quest’oggetto che diventava di volta in volta un ricettacolo per anime, un grosso problema da rimettere a posto, una sorta talismano, un menhir, una presenza angosciante, un kebab, un mostro divoratore di lacrime o un artefatto di origine aliena. La giuria, composta da membri delle associazioni, teatrali e professionali, locali Servi di Scena, Astrolabio, CFP Cebano-Monregalese, Commedianti Niellesi e Cricca del Borgat ha assegnato i quattro i riconoscimenti ufficiali : ‘Miglior presenza scenica’ assegnata a Lorenzo Veglia (Vuoti a vincere), ‘Personaggio più convincente’ ad Andrea Negro (Ma mi capisci quando parlo), ‘Miglior piccola parte’ a Lucia Sagnelli (Delirium) ed ‘Allestimento che maggiormente ha reso protagonista in scena l’oggetto misterioso’ al gruppo del Cigna (Ma mi capisci quando parlo); le Menzioni d’onore: per il Gruppo Musicale Cigna (The Teatreorkestra in Lazzi&Intrallazzi), per Andrea Nita e Beatrice Borrello (Hell’s Tales), Nicolò Bergia ed Akin Calin (The Teatreorkestra in Lazzi&Intrallazzi), Paolo Monge (Ma mi capisci quando parlo), Megan Misak (Delirium), per Benedetta Bergui (Vuoti a vincere) dalla straripante e coinvolgente simpatia e per Paolo Rolfi e Bianca Tarricone (Cosmillogiche).

Questa settimana di ‘cose belle’, capace di presentarci ragazzi protagonisti assoluti ed indiscussi, si è avvalsa della preziosa e professionale collaborazione degli allievi del CFP Cebano-Monregalese (trucco e parrucco) e dei fotografi di Mondovì Photo, che hanno garantito copertura completa alla manifestazione, offrendo con bellissime immagini, meritata visibilità a tutti i giovani attori.Il Festival è diventato una sorta di banco di prova per una giovane compagnia, come quella dei Commedianti Niellesi Junior, che per la prima volta si rapporta con situazioni, e dinamiche teatrali, più complesse e professionali. L’appuntamento è per il 2019, con i festeggiamenti per il decennale di ‘Tutti in scena’. I Servi di Scena invitano a trasmettere, tramite pagina web o face-book, suggerimenti, spunti o proponendo iniziative per festeggiare meritatamente, insieme, i 10 anni di vita. Perché “le storie vanno raccontate, se non vuoi che si perdano…”