Viabilità verso Alba in tilt, la minoranza: "Non era possibile programmarli in agosto o di notte"

Emanuele Bolla, consigliere comunale di minoranza, spiega: "la chiusura del cavalcavia ha ulteriormente provato la viabilità della città, già fortemente compromessa in condizioni ordinarie. Non metto in dubbio l'importanza dei lavori sul cavalcavia, ma mi chiedo se non fosse possibili farli ad agosto, tra appena tre mesi. Inoltre bisognava evitare le doppie chiusure, pianificare i lavori di notte, prevedere percorsi alternativi e mettere in campo iniziative congiunte con il comune di Roddi per snellire la viabilità, che oggi si incanala in un collo di bottiglia alla fine della tangenziale. Ho inviato una richiesta al presidente della commissione comunale che si occupa di viabilità affinché questo tema venga iscritto all'ordine del giorno. Questa situazione non può durare per tre settimane."