Burgo, la Regione pronta ad attivare strumenti volti alla ricollocazione dei lavoratori

Si torna a parlare della vertenza Burgo di Verzuolo sui tavoli della Regione - dopo l’accordo dello scorso 14 dicembre che ha visto il ritiro della procedura di licenziamento per 143 lavoratori a seguito dell’annunciata chiusura della linea ottava, produttrice di carta patinata.



L’incontro è stato richiesto per fare il punto su una serie di opportunità legate all’assegno di ricollocazione e a progetti di riqualificazione professionale per i lavoratori operanti in aziende in crisi. Uno strumento nuovo, inserito nell’ultima legge di bilancio del 2018 volto a creare formazione e a destinare strumenti per il reinserimento occupazionale. In provincia di Cuneo il “caso Burgo” sarebbe il primo ad usufruire a questa nuova formula che verrà seguita dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro.



Questo “assegno” era stato inserito nell’accordo del piano di risanamento siglato in Regione tra parti sociali e azienda, ma ancora non era stato attivato.

Durante l’incontro sono state date garanzie per attivare questi strumenti in tempi rapidi.



“Incontro importante che va nella direzione di offrire opportunità nelle persone coinvolte in questa crisi” – ha commentato Massimiliano Campana segretario provinciale della Cisl – “E’ indipsensabile che vengano effettuati percorsi efficaci, proposte concrete e reali. Necessario che venga attuata una ‘cabina di regia’ territoriale per monitorare la corretta funzionalità di questa novità, utile strumento per la gestione occupazionale in crisi complicate.”



“Incontro utile” – ha detto il sindaco Giancarlo Panero – “Come amministrazione continueremo con incontri per ragionare su idee di futuro occupazionale e politiche del lavoro per il nostro territorio.”

All'incontro hanno partecipato oltre all'assessore regionale alle Politiche del Lavoro Gianna Pentenero, Milva Rinaudo per la Provincia, il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero, il capo del personale della Burgo Paolo Simonato oltre alle rappresentanze sindacali dello stabilimento e alle segreterie di Cisl e Cgil