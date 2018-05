Cuneo: e se amministrazione e cittadini collaborassero? Si studia per una “gestione paritaria” delle attività comunali

Ha messo al centro della discussione la cittadinanza, le sue forme di aggragazione e gli spazi e i beni comuni, la riunione della III^ e VII^^ commissione consiliare tenutasi ieri sera (giovedì 17 maggio) in sala Vinay. Presenti alla commissione anche gli architetti Saporito e Vassallo del gruppo LAPSUS, in sala per chiarire le specifiche del regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministratori.



Mauro Mantelli, assessore incaricato, in apertura : “La creazione di questo regolamento è collegata all’agenda urbana e a tanti progetti in programma come quello su Caserma Montezemolo; l’aumentare degli spazi pubblici urbani rende la sussidiarietà una via da sperimentare necessariamente. Sentiamo la necessità, e abbiamo la volontà, di regolamentare la partecipazione della cittadinanza nella programmazione della vita di tutti.”



Il regolamento - che prevede il passaggio da un’amministrazione pubblica non bipolare ma paritaria in cui amministratori e amministrati siano alleati, regolata da una serie di patti di collaborazione - è stato approvato dal Consiglio comunale di Cuneo dell’ottobre 2017, sotto proposta di ordine del giorno del consigliere Ugo Sturlese. Il patto definisce la natura di questa alleanza: dal 2014 sono più di 150 i comuni che ne prevedono (di varia natura).



Il gruppo LAPSUS lavorato per stipulare regolamenti di questo tipo (e di differente entità) in tutta Italia, compresa la nostra Regione. “Il regolamento deve calzare come un guanto sul singolo comune - hanno detto le due collaboratrici dell’associazione - , e modificarsi sulle sue particolarità. È stata recentemente approvata una bozza di regolamento snella e flessibile, da cui si può partire e lavorare. Non rappresenta una deresponsabilizzazione dell’amministratore, ma una forma di sussidiarietà che permetta di liberare e ridirigere l’energia creativa della cittadinanza.”



Del tutto favore alla definizione e all’applicazione del regolamento i commissari presenti.



Il primo a intervenire è stato Simone Priola. “L’istituzione di questi regolamenti è stato un punto importante della campagna elettorale del nostro gruppo: viviamo in un periodo storico che chiede a gran voce più collaborazione e partecipazione, anche nell’ottica di sviluppo e promozione del territorio. Dobbiamo essere amministratori flessibili e adattabili.”



“L’argomento mi sembra tra i più interessanti su cui possiamo dibattere - ha detto Sturlese - , specie per il possibile superamento della solita dialettica stato/privato. Credo il regolamento vada approvarto rapidamente per permettere la sperimentazione del patto di collaborazione su Caserma Montezemolo.”



“Questo cambiamento di modello, da amministrazione gerarchica a più compartecipativa, a Cuneo ha già piantato le proprie radici - ha chiosato l’assessore Mantelli - , e la cittadinanza si è già dimostrata interessata. Certo è un modello più complesso da gestire, ma anche più efficace, perché no anche dal punto di vista finanziario. La sussidiarietà orizzontale “made in LAPSUS” può avere successo perché non si rifà alla visione “Ambrosiana” del termine: pubblico e privato si devono amalgamare per arrivare a uno scopo comune.”