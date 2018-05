I dipendenti Alstom riceveranno 3.530 euro tra Pdr e premio feriale

L’introduzione di un nuovo sistema di calcolo del premio di risultato 2018, fa si che il confronto con gli anni precedenti imponga nella base di calcolo anche i premio feriale di 1080 euro. Il risultato del nuovo P.d.r. è 2450,66 che sommato al premio feriale raggiunge la quota di 3530,66 ed è quanto comunicato nell’incontro di ieri in Assolombarda. Inoltre nel dettaglio, nella relazione del A.d. Viale emerge il fatto che ad eccezione dell’obbiettivo legato alla sicurezza, gli altri obbiettivi sono stati quasi raggiunti del tutto.

Durante l'incontro di ieri sono stati evidenziati i numeri relativi agli ordini (7,2 miliardi nel mondo di cui 1,184 miliardi in Italia e Svizzera), portafoglio (34,2 miliardi nel mondo, 3,8 in Italia e Svizzera), fatturato (8 miliardi mondo, 713 milioni in Italia e Svizzera) e Ebit (514 milioni a livello mondiale, 57 milioni in tutta la penisola e in Svizzera).



“Siamo soddisfatti, della relazione sullo stato di salute della Società soprattutto in vista della prossima fusione fra Alstom e Siemens." - hanno commentato Stefano Cassine e Renato Perri rsu Fim CIsl Alstom - "Il P.d.r. premia il lavoro svolto da tutti i dipendenti in un periodo in cui l’economia sta riprendendo fiato, ma che basa i profitti e la competitività su riduzione costi e aumento della qualità. Dopo questo breve periodo di scarico, cha ha prodotto alcuni giorni di fermata in cassa integrazione, riparte il lavoro con buone prospettive per i prossimi 2 anni.

La società contemporanea non può permettersi di fare scelte che non portino al miglioramento della vita attraverso, la mobilità su rotaia, sia nelle grandi comunicazione e sia nel trasposto urbano. Pensiamo che Il sindacato e i lavoratori siano pronti nel portare avanti queste sfide”