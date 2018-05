Migliora la tua silhouette con l’intimo contenitivo

Sono sempre di più le persone al mondo, che sognano di avere la possibilità di esibire un fisico da copertina. In molti casi, avere del peso in eccesso può far sentire una persona a disagio e farla sentire poco attraente.



Molte donne, credono che la fiducia in sé stesse può essere raggiunta con un bel corpo, ben scolpito e sano. Tuttavia, non tutte le donne sono nate per avere delle misure 60 90 60. Ecco perché l’utilizzo di biancheria intima contenitiva è un must, per quelle persone che non riescono proprio a limitare i piaceri della buona tavola.



Perfetto in particolare per snellire la pancia e i fianchi, l’intimo contenitivo da donna proposto da Relaxsan è una soluzione facile e veloce. Se sei una delle tante donne che vogliono apparire con fianchi e pancia piatta, questo intimo modellante è la soluzione migliore che puoi provare.



Se stai pensando di acquistare della biancheria intima modellante da donna, assicurati che sia un modello proposto da Relaxsan. L’affidabilità di questa azienda, grazie agli innumerevoli anni di attività e alla qualità dei suoi prodotti, ti permette di acquistare in tutta sicurezza i suoi prodotti.



Chi può utilizzare l’intimo contenitivo?



L’intimo contenitivo può essere utilizzato da tutte le persone . Chi vuole “camuffare” qualche chilogrammo in eccesso, magari per indossare un abito di gala per una serata importante, con questa soluzione è sicuro di riuscire ad ottenere un effetto wow in pochi secondi.



Dal momento che non tutti vogliono sottoporsi a un intervento chirurgico come la liposuzione, per liberarsi dal grasso in eccesso, questo particolare intimo è sicuramente una scelta più che indicata. Una volta che ci si vedrà in forma, si potrà avere sicuramente una maggiore motivazione nel cercare di cambiare il proprio stile di vita e iniziare a perdere il peso accumulato.



Ecco, alcune delle soluzioni di intimo contenitivo più comuni.



Body Suit



Il body suit è stato progettato per tonificare e snellire lo stomaco e tutta la pancia, il busto, il derriere, l’ombelico e la parte superiore delle cosce in alcuni casi. Disegnati senza cuciture a vista, si abbinano perfettamente ai vestiti aderenti, gonne, camice e anche con pantaloni molto attillati. Una volta indossato, regalerà un aspetto uniforme.



Mutandine a gamba lunga

Gli slip a gamba lunga, sono in grado di dare un tocco di elasticità alla parte posteriore e allo stesso tempo, di ridurre la pancia e la parte superiore delle cosce. Questi indumenti intimi si prestano bene se indossati con gonne e pantaloni. In particolare con i leggings, poiché rendono le cosce più sottili e non si vede la linea delle mutandine.



Slip



Gli slip, sono gli indumenti dimagranti per eccellenza. Progettati per modellare delicatamente la pancia, spesso sono disponibili in commercio con una vasta selezione di fantasie e colori. In questo modo, è più facile abbinare lo slip all’indumento che si veste. Molti di questi intimi sono così attraenti, che è difficile distinguerli da un intimo che non è contenitivo.



Slip a vita alta



Gli slip a vita alta, sono un indumento intimo particolarmente indicato per le donne che sono alla ricerca di una soluzione per nascondere la pancetta sotto un abito molto attillato. Grazie alla maggior altezza, il rigonfiamento che si vede nella parte superiore al capo di abbigliamento non si noterà. Spesso, se abbinati a camisole, questi indumenti intimi possono essere indossati con pantaloncini o pantaloni.



Come si è visto, le proposte di Relaxsan sono sicuramente la soluzione migliore per chi è alla ricerca di un modo veloce per nascondere la pancetta. Grazie a uno degli intimi contenitivi prodotti da questa azienda, si potrà sfoggiare un fisico mozzafiato in pochi secondi.



I prodotti di Relaxsan, si possono acquistare direttamente sul suo shop online (www.relaxsanshop.it). All’interno delle pagine del catalogo, sono presenti tutti i prodotti e le taglie disponibili all’acquisto.