controcorrente: le “stranezze” dei parcheggi nel centro di Cuneo dove, a pochi metri di distanza, regna il caos delle tariffe diverse o degli spazi bianchi

#controcorrente di domenica 6 maggio http://www.targatocn.it/2018/05/06/leggi-notizia/argomenti/politica/articolo/controcorrente-ormai-parcheggiare-a-cuneo-e-diventato-un-calvario.html si è occupato del “calvario” che si deve affrontare per trovare degli spazi di sosta liberi nel centro cittadino di Cuneo e anche nelle aree di testata. Sempre tutto pieno. Legata alla difficoltà del parcheggio c’è la diversità delle tariffe applicate nelle zone blu, spesso a pochi metri distanza tra di loro e altrettanto vicine ai posti bianchi.

Abbiamo fatto un giro da piazza Foro Boario all’ospedale Santa Croce trovando numerose “stranezze”. Di fronte a piazza Foro Boario, verso via Roma, c’è un’area, tra via Caraglio e via Seminario, dove per la sosta si spende 1 euro all’ora. A non più di cinquanta metri di distanza la tariffa scende a 0,50 euro all’ora e, dall’altra parte di corso Kennedy, nella zona sterrata che guarda discesa Bellavista, peraltro da sistemare e senza nessuna regolamentazione, il parcheggio è libero. Salendo verso la rotonda del viadotto Soleri, sul lato sinistro di corso Kennedy una ventina di posti costano 0,5 euro all’ora, mentre di fronte lo spazio, ben arredato, dell’ex eliporto, è gratis. Sul lato sinistro di corso Soleri, in direzione di piazza Galimberti, la sosta lungo la strada costa 0,5 euro all’ora, invece dall’altra parte del marciapiede, di fronte agli edifici, è libera.

I posti di largo Barale, davanti al Centro Documentazione Territoriale, costano 0.6 euro all’ora. Attorno, a dieci metri di distanza, è tutto gratis. Le strade perpendicolari più vicine a corso Nizza sono a pagamento (0,6 euro all’ora) per i primi due isolati. Lungo quelle parallele si paga 0,6 euro all’ora solo in via Carlo Emanuele sul lato Stura. Sul lato Gesso sono tutte libere. Poi, in corso Nizza c’è la “botta”: 1,6 euro all’ora. E non parliamo di piazza Galimberti: 1,6 euro la prima ora e due euro a partire dalla seconda. Le strade laterali alla piazza costano 1 euro all’ora.

Un’altra “bizzarria” la si può constatare in piazza Europa. Nella parte di via XX Settembre il parcheggio costa 0,5 all’ora, in quella verso corso Nizza 1 euro all’ora. Corso Santorre di Santarosa è addirittura spezzato in tre tariffe: da corso Nizza a via XX Settembre, mezzo euro all’ora; da via XX Settembre a via Quintino Sella, sessanta centesimi all’ora; di fronte alla sede dell’Inps, 1 euro e 10 centesimi all’ora.

Ma è attorno all’Ospedale Santa Croce, luogo in cui si dovrebbe consentire il parcheggio facile, che regnano il caos e i problemi. Per il piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, di fronte alla sede dell’Inps, dopo una lunga controversia legale tra il Comune e i proprietari privati, qualche anno fa pareva fosse stata trovata una soluzione definitiva. Al contrario, non si sono più avute notizie. Ora, lì, sulla superficie, c’è il bianco, ma di una sua riqualificazione e della costruzione di un parcheggio interrato, che per la zona sarebbe una vera manna, la fa da padrone il silenzio assoluto.

Tutto attorno alla struttura sanitaria si paga 1,10 all’ora. Però sono quei 56 posti in via Coppino, di fronte al complesso ospedaliero, da corso Monviso a via Bassignano, che fanno arrabbiare i cittadini. In quel tratto la sosta costa 2 euro e anche nei giorni festivi. E il vicino Movicentro diventa di difficile utilizzo per chi ha bisogno di accompagnare al Santa Croce pazienti anziani o con difficoltà motorie.

Infine, piazzale Libertà dove la sosta costa 0,6 euro all’ora sul lato verso corso Giolitti, mentre nei 32 posti di fronte alla Stazione ferroviaria sale a 1,10 euro anche nei giorni festivi. Il vicino Lungostura XXIV Maggio, da piazzale Libertà all’altezza di corso Dante (15 posti), è regolamentato con il disco orario e nella parte che scende verso il viadotto Soleri è gratis.

E’ vero che la linea decisa dall’Amministrazione Valmaggia, e poi confermata dalla maggioranza del sindaco Borgna, per favorire il ricambio veloce di chi deve posteggiare vicino al centro urbano, è stata quella di far pagare un prezzo maggiore del parcheggio a quanti si avvicinano di più a piazza Galimberti, all’asse centrale di corso Nizza e a piazza Europa. Un principio applicato anche per le aree vicino all’Ospedale Santa Croce. Scelta legittima, però non funziona in quanto quella rotazione che ci si attendeva con l’entrata in vigore del provvedimento non è mai avvenuta. Chi ha bisogno di restare diverse ore in quel posto ci rimane, pagando più volte il biglietto oppure solo una volta: sperando, in quest’ultimo caso, che non passi nessuno a controllare. E per gli spazi attorno alla struttura del Santa Croce si tratta di una totale mancanza di sensibilità da parte degli Amministratori comunali nei confronti di quanti li usano per esigenze sanitarie e non per lo shopping o il divertimento.

I cittadini, pur scontenti e, spesso anche infuriati, con il tempo sono stati costretti ad accettare una situazione piuttosto assurda. Ma si può sempre tornare indietro. Se l’Amministrazione Borgna ha qualche idea batta un colpo.