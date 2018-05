Un pezzo di Piasco al Royal Wedding: l'arpa reale Salvi al matrimonio di Harry e Meghan

C'era anche un po' di Granda al matrimonio dell'anno tra il principe Harry e Meghan Markle. Un pezzo di Piasco al Royal Wedding: l'arpa reale suonata durante la cerimonia di sabato 19 maggio a Windsor è stata infatti prodotta nella fabbrica Salvi.

Si tratta di un’arpa realizzata nel 2006 appositamente per l’Arpista reale. Oggi questo ruolo lo ricopre Anne Denholm che ha postato sulla sua pagina ufficiale: “Such an honour to play at the Royal Wedding yesterday! A stunning day, and a beautiful and heartfelt ceremony. Extra joy in playing the unique Salvi Harps Royal Harp, created especially for HRH The Prince of Wales, and in accompanying the fantastic Sheku Kanneh-Mason. Congratulations Meghan and Harry! (Che onore suonare al matrimonio reale di ieri! Una splendida giornata, e una bellissima e sentita cerimonia. Grande gioia nel suonare l'unica arpa reale Salvi Harps, creata appositamente per Sua Altezza Reale il principe di Galles, e nell'accompagnare il fantastico Sheku Kanneh-Mason. Auguri Meghan e Harry!)”

Il progetto dell'arpa speciale era stato supervisionato personalmente da Victor Salvi che donò lo strumento alla famiglia reale nel 2006. Un pezzo unico e irripetibile, realizzato in sei mesi grazie al lavoro di intagliatori e doratori esperti. La decorazione è studiata nel dettaglio: comprende petali di Narcisi (fiore nazionale gallese e simbolo di fedeltà), Il Dragone (simbolo nazionale del Galles, che indica protezione) e un doppio Cucchiaio (che simboleggia una coppia destinata a stare insieme per sempre).

“Our beautiful Salvi special harp at the #royalwedding! Congratulations to royal harpist Anne Denholm and Hooray for Harry and Meghan! (La nostra bellissima arpa speciale Salvi al #royalwedding! Congratulazioni all'arpista reale Anne Denholm e urrà per Harry e Meghan!), si legge nella pagina facebook ufficiale di Salvi Harps.