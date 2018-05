Torna per la VI edizione il Negotiorum FUCINA

ADACI, l’associazione nazionale dei professionisti degli Acquisti e del Supply Management compie il suo cinquantesimo anniversario. Per l’occasione, ADACI promuove l’appuntamento annuale del Negotiorum FUCINA, giunto ormai alla sua sesta edizione. Quest’anno, l’iniziativa si terrà al Villa Fenaroli Palace Hotel di Rezzato (BS), il 15 e il 16 giugno.

Occasione di confronto per più di 300 professionisti provenienti da realtà commerciali nazionali e internazionali e da oltre 20 settori di attività, il Negotiorum FUCINA ospita anche esperti provenienti dal mondo accademico, con i quali ADACI collabora a livello istituzionale ormai da cinquant’anni.

FUCINA è una due giorni di full immersion nel mondo degli acquisti articolata in una serie di incontri in plenaria presieduti da relatori d’eccezione, tavole tematiche di approfondimento e incontri commerciali vis-à-vis: un momento fondamentale per gli operatori del settore degli acquisti e per tutti i professionisti che vogliono rimanere al passo con i cambiamenti del mercato e della supply chain 4.0.

Cuore pulsante dell’evento saranno le Tavole Rotonde tematiche, un momento di arricchimento culturale e di ampliamento della cultura professionale stessa, dove i partecipanti potranno confrontarsi in un processo di scambio e apprendimento continuo. Per l’edizione di quest’anno, ADACI propone 12 Tavole tematiche su alcune aree di business sempre più strategiche nel nuovo contesto produttivo.

Il settore Chimico Industriale e Farmaceutico si riconferma come presenza ineludibile nel Negotiorum FUCINA, con una Tavola Rotonda dedicata ai temi del car fleet e degli acquisti indiretti, con un focus particolare su opportunità e fattori di successo nel mondo dei servizi per la direzione HR. Nella Tavola incentrata sul Risk Management, professionisti di alto profilo discuteranno della nuova business culture necessaria per fronteggiare i rischi della supply chain e per garantire la continuità operativa in situazioni di crisi. Tema fondamentale che caratterizza in maniera sempre più marcata la supply chain è quello dell’Internazionalizzazione, al quale i professionisti devono rispondere acquisendo skills sempre nuove, per muoversi agilmente tra culture e modalità d’acquisto differenti. In continuità con quanto fatto gli anni precedenti, anche nella sesta edizione del FUCINA una Tavola Rotonda sarà dedicata alla Lean. Tutta improntata al conseguimento delle migliori performances e alla minimizzazione degli sprechi, la discussione impegnerà numerosi ospiti di alto profilo, alla ricerca di una Lean Supply Chain d’eccellenza. Dalle nuove sfide alle best practices, una Tavola dedicata alla Logistica ospiterà una discussione approfondita sull’uso dei dati nella pianificazione della logistica e sulla differenziazione distributiva. In un contesto di innovazione continua, i temi di Facility, ICT e Servizi acquisiscono un’importanza primaria. Di questi si discuterà per capire come organizzare gli acquisti nei contesti dei servizi e degli indiretti e come acquistare ICT nello scenario odierno, anche grazie alla disamina delle best practices operative. I nuovi trend del settore Alimentare, centrale nella supply chain italiana, verranno esaminati da autorevoli professionisti, che si concentreranno sui temi dell’e-commerce nell’alimentare e sul mercato biologico. Nella Tavola dedicata al settore dell’Infrastruttura e della Pubblica amministrazione, a confronto diverse esperienze di Public Procurement, fra spending review, riorganizzazioni territoriali, controlli interni e miglioramento del servizio al cliente. Al tema del Project Management verrà dedicato un ampio spazio di discussione, con una Tavola Rotonda incentrata sulla creazione di sinergie utili in fase di pianificazione e l’utilizzo delle tecniche specifiche del Project Management nell’industria 4.0. Al Manifatturiero evolutivo, alle nuove linee di sviluppo tecnologico dell’industria 4.0 e al ruolo del buyer verrà dedicato ampio spazio nel Negotiorum di quest’anno. In particolare, si affronteranno i temi della Blockchain, del Contract Management e dell’eProcurement. Per quanto riguarda il settore delle Utilities e dell’Energia, si discuterà delle metodologie d’acquisto e della valutazione delle forniture come strumento per massimizzare la competitività aziendale. Grande novità di quest’anno, per la prima volta una Tavola Rotonda sarà dedicata al settore del Business Travel. Numerosi professionisti si incontreranno per discutere dei trend emergenti in questo settore in grande mutamento, trattando l’efficacia delle piattaforme di gestione dei viaggi d’affari, le note spesa digitali e la scelta dei vettori, tra outsourcing e security.

