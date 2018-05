A Tetto Canale grande festa per il "Senza zaino day"

Mercoledì 16 maggio era il Senza Zaino Day e nel plesso della nostra scuola primaria di Tetto Canale si è svolto un pomeriggio speciale che ha visto il coinvolgimento delle famiglie nelle attività previste, per presentare alla comunità scolastica l’innovazione da poco introdotta, cioè “Scuola senza Zaino”.

Nei giorni precedenti noi alunni abbiamo preparato una serie di inviti per i nostri genitori, per i bambini della futura classe prima e per i loro genitori. Dalle ore 14 alle ore 15 un gruppo di alunni ha preparato la merenda: deliziose fette di pane e Nutella e marmellata; un altro gruppo di alunni era fuori in cortile a ripassare le canzoni (Raro come un diamante, Il domani, If you are happy and you know it), le musiche con il flauto (Inno alla gioia e I pirati dei Caraibi) e a preparare i giochi da fare con i visitatori.

Alle 15 sono arrivati moltissimi genitori dei bambini frequentanti e dei futuri primini e una maestra ha spiegato loro come si sarebbe svolto il pomeriggio. La prima ora è trascorsa con gli alunni di quarta e quinta che a coppie facevano da “Guida” ad alcuni gruppi di genitori, mentre le classi prima, seconda e terza hanno dato una dimostrazione di come si svolgono le normali attività in classe. Ogni alunno ed insegnante era a disposizione dei genitori per dissipare dubbi e rispondere alle domande sull’uso dei materiali. Al termine del tour guidato ci siamo ritrovati tutti nell’Agorà dove abbiamo cantato e suonato per i visitatori. Per ultimo abbiamo condiviso tutti insieme la merenda. Per noi è stata un’esperienza molto entusiasmante e appagante. I genitori si sono dimostrati curiosi e interessati al nostro mondo scolastico.

Gli alunni di 4a e 5a!