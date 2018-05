“Carte da decifrare”: scrittori e musicisti di fama per 4 sabati al Roccolo

“Carte da decifrare” è il nuovo evento culturale studiato dalla Fondazione Artea, con il contributo della Città di Busca, appositamente per valorizzare il castello del Roccolo con la presenza di grandi nomi della letteratura e della musica.



Nei quattro sabati di giugno, dal 2 al 23, alle ore 18,30, saranno in città, ospitati nell’incantevole parco, quattro noti scrittori insieme con altrettanto illustri musicisti, di diversi.



La rassegna è stata presentata questa mattina al Circolo dei Lettori di Torino alla presenza del sindaco di Busca, Marco Gallo, del direttore della Fondazione Artea, Alessandro Isaia, dell’assessora regionale alla Cultura, Antonella Parigi, del direttore del Salone del libro, Nicola Lagioia, del direttore di Piemonte dal vivo, Matteo Negrin, della direttrice del Circolo dei lettori, Maurizia Rebola.



Un progetto ad hoc del tutto nuovo

“Sono molto felice – ha detto il sindaco Gallo – di poter offrire sia ai buschesi sia ad un più vasto pubblico di appassionati un esperimento di questo genere, che unisce la letteratura alla musica in uno spettacolo moderno. Avremo l’occasione di incontrare a Busca alcuni fra più illustri nomi della letteratura italiana e della musica nei suoi più vari generi. Dopo il Roccolo della Poesia, grazie a cui anni fa potemmo ospitare anche Alda Merini, riparte ora di nuovo con il Circolo dei lettori di Torino la valorizzazione del nostro più conosciuto luogo di incontro e, direi, di ‘incanto’. Il comune si è impegnato significativamente in questa direzione, perché siamo convinti che investire nella cultura vuol dire poter raccogliere molto in futuro, sotto diversi aspetti. Desidero ringraziare per l’idea e la realizzazione di questo nuovo evento il direttore di Artea, Alessandro Isaia, e i suoi illustri consulenti, insieme con l’assessora regionale Parigi e il presidente dell’associazione Castello del Roccolo, Filippo Ballaira, che rappresenta la famiglia dei proprietari del castello”.



Con ‘Carte’ e Mirabilia, Busca “fa il pieno” a giugno

“Il sindaco – ha sottolineato il direttore di Artea, Isaia – ci ha sostenuti con entusiasmo e oggi possiamo dimostrare che è possibile unire le forze fra fondazioni ed enti territoriali per dare vita ad idee propulsive”.



“Va rimarcato – ha detto il direttore Nebin - l’incontro in pieno accordo di ‘forze’ del territorio capaci di ospitare in una cittadina accogliente a ‘aperta’ come Busca esperienze ed esperimenti culturali che vanno dalla stagione teatrale di Santibriganti alla prossima edizione di Mirabilia e alla nuova scommessa di Carte da decifrare, con le sue coppie ‘ardite’”.



“Sia la location sia il format – ha spiegato la direttrice Rebola - hanno fatto subito presa sui personaggi contattati. Dico che questa è una scommessa vinta in partenza perchè abbiamo già in programma non soltanto repliche in altre città, come Reggio Emilia e Cuneo, ma abbiamo già in mente le prossime edizioni al Roccolo”.



”Carte da Decifrare è il titolo di una canzone di Ivano Fossati che mi sembrava potesse bene rappresentare l’idea guida del progetto – ha spiegato Isaia – ovvero mettere a confronto uno scrittore e un musicista e lasciare loro carta bianca nell’interpretare la sfida che il nome della rassegna suggerisce. L’idea è stata condivisa, circa sei mesi fa, con due grandi esperti del settore: Nicola Lagioia, direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, e Maurizia Rebola, direttrice del Circolo dei Lettori, che hanno subito accettato di mettere la loro esperienza a disposizione del progetto curandone la direzione artistica, e con Matteo Negrin, direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo, che ha sostenuto la rassegna e collaborato attivamente alla sua realizzazione”.



Ad aprire la rassegna, sabato 2 giugno, è “Godano i Malinconici” di Diego de Silva e Cristiano Godano, un reading tratto dai romanzi dedicati al più amato degli avvocati della narrativa italiana, Vincenzo Malinconico, e dall’ultimo lavoro del suo autore dal titolo “Superficie” alternato ad un “live act” del rocker dei Marlene Kuntz che eseguirà in acustico brani della band.



Il sabato successivo, 9 giugno, è la volta di Michela Murgia che in “Sorella di re” presenta, accompagnata dalla performance live di Francesco Medda in arte Arrogalla, un reading tratto da un suo racconto inedito, a cui si uniranno le composizioni elettroniche e atmosfere etno-dub studiate dal musicista per questo evento.



Sabato 16 giugno Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in “L’agente del caos” portano in scena l’ultima fatica dello scrittore di “Romanzo Criminale” e “Suburra” insieme alle improvvisazioni musicali dell’ecclettico pianista jazz di fama internazionale.



Nell’ultimo appuntamento di sabato 23 giugno lo scrittore premio Strega Paolo Giordano con la performance elettro acustica dei compositori di colonne sonore Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore presentano un viaggio di parole e musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a partire dal suo ultimo lavoro “Divorare il cielo”.



Per informazioni e aggiornamenti consultare: www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it , www.piemontedalvivo.it . Diverse le opzioni di ingresso: 10 € per il biglietto intero, 5 € ridotto (0-14 anni), 35 € per l’abbonamento alle quattro serate. Biglietti disponibili on line e nei punti di prevendita consultabili sul sito www.vivaticket.it. Nelle sere di spettacolo la biglietteria è presso il Castello del Roccolo dalle ore 17.30. (On line e nei punti di prevendita sarà applicata una maggiorazione).



Le perfomance serali saranno precedute, dalle ore 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello del Roccolo (ingresso a pagamento – info 349.5094696, info@castellodelroccolo.it), così da offrire al pubblico la possibilità di passare una mezza giornata immersi nella natura, nella storia, nella letteratura e nella musica d’autore.



In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux, via Luigi Cadorna, 46