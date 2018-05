Da LVIA “Le Ricette della Sostenibilità”: arriva il workshop a Cuneo e un nuovo progetto sul territorio

Venerdì 25 maggio alle ore 17, presso la sede del giornale La Guida in via Bono 5 a Cuneo, l’associazione di solidarietà e cooperazione internazionale LVIA, in collaborazione con la rete di Ong Link 2007 e ASVIS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, organizza il workshop “Le ricette della sostenibilità” per approfondire, in occasione della Giornata Mondiale dell’Africa, i temi dello Sviluppo Sostenibile e dei Piani Europei di Investimento in Africa e in Europa.



La discussione nel workshop, che vede anche il patrocinio della Città di Cuneo e della Regione Piemonte, sarà incentrata sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: si tratta degli impegni che gli Stati e la Comunità internazionale hanno preso in sede ONU per raggiungere entro il 2030 determinati livelli di educazione, sicurezza alimentare, parità di genere, tutela dell’ambiente, diritti umani, sociali ed economici. Il workshop sarà dedicato all’Obiettivo 11 di Sviluppo sostenibile: “Città e Comunità Sostenibili” che impegna gli Stati e la comunità internazionale, entro il 2030, a potenziare l’inclusione e la coesione sociale nelle città del nord e del sud del mondo.



In occasione del workshop, LVIA lancia il progetto “Le Ricette del Dialogo” finalizzato a promuovere inclusione e coesione sociale in Piemonte, tra cui anche a Cuneo e nella provincia Granda, attraverso il “linguaggio del cibo”. Ezio Elia, presidente LVIA spiega: «Un detto arabo dice "Non conosci realmente una persona finché non mangi con lei". In Italia, il cibo è entrato in tanti detti e proverbi popolari perché è parte delle nostra dimensione umana. Allora, il progetto “Le ricette del dialogo” promuove in Piemonte l’incontro attraverso le varie dimensioni del cibo come la socialità, il lavoro e la cultura. Il cibo, come punto di contatto tra le persone di varie nazionalità, può attivare dinamiche di dialogo interculturale ed inclusione sociale.



Con questo progetto, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, LVIA promuove sinergie con tanti partner del territorio piemontese: Slow Food, associazione Renken e cooperativa Colibrì, associazioni delle diaspore africane Panafricando e Asbarl, Comune di Torino e Regione Piemonte e prevede di realizzare, entro settembre 2019, attività di: educazione formale e non formale nelle scuole e nelle comunità, soprattutto con i giovani; di inclusione dei cittadini di origine straniera con avvio di attività imprenditoriali legate al cibo; cene interculturali e laboratori culinari per coinvolgere la cittadinanza “a tavola”; riflessione comune e diffusione di buone pratiche in eventi quali Terra Madre, Migranti Film Festival, Festival Internazionale della Cucina Mediterranea, Tavole Accademiche; partecipazione al Tavolo istituzionale “Cibo, Intercultura e Integrazione” per portare nuovo know-how alle istituzioni, alle diaspore, e agli attori sociali operanti nel settore



Il workshop “Le ricette della sostenibilità” si svolge all’interno del Festival dello sviluppo sostenibile 2018 promosso ogni anno da ASVIS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e rappresenta il principale contributo italiano alla Settimana europea dello sviluppo sostenibile che vuole rispondere alla necessità di coinvolgere fasce sempre più ampie di popolazione sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, affinché non solo gli addetti ai lavori possano promuovere un cambiamento culturale e di nuovi comportamenti individuali e collettivi ma venga anche stimolata una richiesta “dal basso” per migliorare le politiche locali e globali attente alla sostenibilità del pianeta e dei diritti umani.



Interverranno al dibattito: Franco Chittolina, Presidente di APICE – La Coesione Sociale, Walter Vitali, Coordinatore gruppo di lavoro SDG 11 ASVIS - Agenda Urbana di Sviluppo Sostenibile, Paolo Dieci Presidente di LINK2007 - Piano Europeo per gli investimenti in Africa, Giovanni Armando, Desk Officer LVIA per Senegal, Burkina Faso e Mali - Un intervento integrato LVIA in Africa, Federico Borgna, Sindaco di Cuneo – La coesione sociale sul territorio cuneese, Ezio Elia Presidente di LVIA e Abderrahmane Amajou di SLOW FOOD “Le ricette del dialogo”, progetto di promozione di inclusione socio/lavorativa dei migranti sul territorio Piemontese



Il pomeriggio si concluderà con un aperitivo etnico alle ore 19 preparato dalla Cooperativa Sociale Colibrì partner di progetto “Le Ricette del Dialogo” per assaporare la bellezza dell’integrazione lasciandosi contaminare dai suoni e dalla musica di paesi lontani.