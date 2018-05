Nuovo governo all'orizzonte - Votate ogni giorno, sapete perché?

In questi giorni i miei clienti mi stanno chiedendo cosa penso del nuovo (possibile) governo. Come interlocutore offro davvero poche soddisfazioni dato che non mi occupo di politica e - dopo al calcio - è uno degli argomenti che mi appassionano meno in assoluto.



Tuttavia queste domande sono tutt'altro che inutili perché mi danno modo di affrontare un argomento scomodo, scomodo soprattutto nel nostro Paese, dove c'è la tendenza a voler dare un giudizio morale su tutto e le mie posizioni sono spesso scambiate per cinismo.



Diversi modi di votare



Alcuni di noi votano alle elezioni, per decidere chi debba far parte del Parlamento, come debba essere composto il consiglio comunale e regionale, etc.



Non è però l'unico modo in cui si vota. Ce n'è un altro più sottile, che mi appassiona molto di più anche per deformazione professionale, che mettiamo in funzione ogni giorno, tutti quanti, e che andrebbe valutato con maggiore consapevolezza.

Queste "urne elettorali" si chiamano mercato. Ovvero tutti noi votiamo, quotidianamente, quando decidiamo dove mettere e come spendere, il nostro denaro. A differenza delle urne elettorali classiche, in questo modo di votare non ci sono astenuti.

Esempi semplici



Dato che questa riflessione nasce dal riadattamento di un pezzo che ho scritto per un'altra testata, ho voluto correggerla con una piccola digressione sul mercato locale, un aspetto che spiega, senza tanti fronzoli, come funziona il mercato più ampio, quello finanziario, delle materie prime e dei cambi valutari.

E voglio fare due esempi terra terra, uno più politicamente corretto e l'altro un po' meno.



Primo esempio: I negozi locali.



Se dovessi ascoltare quello che la gente dice in conversazione al bar mi aspetterei di trovare i negozi in centro pieni imballati di clienti e il deserto totale nei grandi centri commerciali.



Sappiamo tutti che la situazione, per usare un eufemismo, è un po' diversa.



Perché la gente si dichiara a favore dei piccoli negozi e poi va a fare la spesa altrove?

Perché la gente mente, che di base è un processo naturale e millenario.



Ovviamente per il principio di coerenza ciascuno di noi avrà una serie infinita di motivi da addurre come scusante (comodità, la crisi, gli orari etc), alcuni validi, altri meno, ma di fatto il risultato finale non cambia affatto



Le persone si dichiarano a favore di una cosa, ma poi - con il portafoglio - votano da un'altra parte. Per una serie di motivi insindacabili, ma de facto il risultato è questo qua



Come premesso io non giudico nessuno, osservo cosa accade, lo studio e lo divulgo. Senza dare giudizi personali; perché credo che queste considerazioni possano essere utili per comprendere come funzionano i mercati.



Secondo esempio (politicamente scorretto): la prostituzione.



La maggioranza delle persone si dichiara a sfavore della prostituzione, tuttavia il fatto che sia un mercato piuttosto florido, fa presumere - a livello aritmetico - che anche qua ci sia qualcuno che dichiara una cosa e poi, sul mercato, ne "voti" un'altra.



Cosa accade a livello finanziario.



I mercati finanziari funzionano esattamente come il mercato locale, cambiano le modalità e le cifre in gioco, ma le logiche sottostanti sono esattamente le stesse.



In una conversazione con amici si parlava di cosa fosse lo spread. Qualcuno sosteneva che fosse manipolato etc. Tutto sta a comprendere cosa significhi manipolato.



Quando lo spread aumenta significa che qualcuno sta vendendo titoli di stato italiani, e questo determina la risalita del tasso - che viene monitorato dalla stampa come il differenziale con il tasso tedesco, di qui il differenziale, tecnicamente spread perché fa più colto -



Il mercato è questo: gente che decide dove mettere il proprio denaro, proprio come facciamo noi quando andiamo a comprare il pane o l'automobile, e decidiamo dove andare ad acquistare.



Gli operatori finanziari sono spesso molto grandi e muovono cifre impressionanti, quindi hanno possibilità di votare in modo determinante su molte questioni, con un peso diverso da quello degli investitori privati.



Questo aspetto, tuttavia, non racconta tutta la verità: ci sono molti risparmiatori che nei momenti difficili, se da un lato urlano al complotto, dall'altra stanno vendendo BTP.

Quali soluzioni possibili



La soluzione? Non certo obbligarli a tenerli, ma cambiare mentalità sul modo di incoraggiarli.



I mercati sono molto intelligenti e molto monotoni: chi mette i soldi sul piatto li rivuole indietro.

Oggi ci sono grossi equivoci su come un paese possa diventare attraente per chi investe, piccolo o grande che sia. Sta al venditore presentare una offerta conveniente e convincente.



Il fatto che la politica abbia scelto sempre di aumentare la tassazione ai cittadini, e contemporaneamente di tagliare i servizi essenziali, non significa che sia l'unica strada per diventare debitori credibili. E nemmeno i regali - costosi in termini di libertà - che ci fa la BCE.



L'altra strada sarebbe a mio modesto avviso, più efficace: un piano di riduzione della spesa improduttiva dell'apparato pubblico, degli ostacoli burocratici al lavoro,e degli sprechi. Anche se è ovvio che per chi governa sia più semplice aumentare le tasse e dire che ce lo chiede la BCE, L'europa o i mercati ma è la LORO interpretazione della richiesta, non la richiesta stessa. E questo avviene perché quelli che noi chiamiamo sprechi, per altri sono un modo di acquistare voti.



I mercati chiedono cosa chiedete voi e noi tutti, che quando impiegano un euro, questo euro sia impiegato nel modo più conveniente possibile.



Spero che il nuovo esecutivo lo capisca, ed inizi a tagliare i veri privilegi che non stanno solo in parlamento. E spero che non sia troppo tardi.

Per il resto, la politica, torna ad annoiarmi.

Note legali: il presente articolo non costituisce sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari, inoltre non rappresenta consulenza di investimento ai sensi della normativa vigente. Prima di sottoscrivere qualsiasi strumento di investimento è fondamentale accertarsi di avere compreso a fondo le caratteristiche anche tramite la consultazione dei documenti informativi