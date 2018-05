Si conclude con un concerto di Andrea Biagioni l’anno di Liberamente Santalbanese

Si concluderanno venerdì 1 giugno alle 21 le attività del 2018 dell’associazione Liberamente Santalbanese.

Una chiusura a effetto con il concerto a ingresso libero di Andrea Biagioni, finalista di X-Factor 2016.

Andrea ha 28 anni, vive a Lucca ed è un insegnante di chitarra. Si avvicina alla musica all′età di 10 anni, prima al pianoforte e poi, da autodidatta, alla chitarra, strumento da cui non si è più separato. Dopo i 15 anni inizia a esibirsi in vari locali, prima da solo, poi accompagnato da più band scrivendo brani in inglese e in italiano. Oltre all′amore per la musica è anche attore: ha recitato in musical, e ha partecipato come comparsa in alcuni film. E′ stato uno dei più apprezzati finalisti di X-Factor2016 sotto la guida di Manuel Agnelli, che lo ha scelto anche come apertura per molti concerti degli Afterhours.

Sul finire del 2017 Andrea decide di dare vita a un nuovo sodalizio artistico e nasce il progetto

Andrea Biagioni & The Dirty Rabbits.

Il risultato è un incredibile incrocio sonoro grezzo e polveroso, in cui il blues e la musica nera incontrano rock e distorsioni. Ma anche momenti più intimi ed acustici per far capire, casomai ce ne fosse bisogno che questo esperimento sonoro nasce con il preciso intento di realizzare musica, senza confini e limiti.

La serata è a ingresso libero e sarà possibilità di cenare a buffet a pagamento chiamando per prenotazioni il numero 340/0046998.