Lega e M5S contestano duramente la scelta del Presidente Mattarella

I commentatori sono unanimi nel ritenere la crisi politica apertasi ieri con la rinuncia del Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte e con l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una fase delicatissima per il nostro Paese.

Abbiamo raccolto a caldo le impressioni di due esponenti cuneesi delle forze politiche che avevano messo sul tavolo del Quirinale il “contratto di Governo”, il senatore Giorgio Bergesio (Lega) e la deputata Fabiana Dadone (5 Stelle).

Afferma Bergesio: “Matteo Salvini e i vertici della Lega hanno fatto anche l’impossibile per provare a dare un Governo all’Italia. Abbiamo rinunciato alle presidenze di Senato e Camera, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Abbiamo stipulato un contratto di Governo, approvato da migliaia di elettori sulle piazze di tutto il Paese in un weekend. Tutto con molta umiltà! Fino a ieri sera – osserva Bergesio – tutto sembrava procedere per una soluzione positiva. Con una decisione che ha lasciato perplessa la maggioranza degli italiani, Mattarella ha bloccato la nascita del Governo del cambiamento con un atto incomprensibile! Ora, pare, - aggiunge il senatore leghista – che intenda conferire l’incarico a Carlo Cottarelli, persona che non ha alcuna maggioranza politica a suo sostegno. Non ho parole. Noi comunque – assicura - siamo prontissimi per tornare al voto. A questo punto, a mio avviso, l’unica soluzione è ufficializzare entro brevissimo tempo la data delle elezioni. Saranno direttamente gli italiani a conferire l’incarico alla maggioranza che sosterrà il prossimo premier. Non possiamo – conclude - continuare ad essere servi di chi non vive, lavora e paga le tasse in Italia!”

Duro nei confronti del Presidente della Repubblica anche il giudizio della parlamentare pentastellata: “La scelta di Matterella di porre il veto sul Ministro dell'Economia (Paolo Savona, ndr) e quindi di non permettere la partenza del Governo è inaccettabile perché basata su valutazioni squisitamente politiche. Mattarella – afferma Dadone - è andato oltre le funzioni che gli sono garantite da Costituzione e non ha tenuto conto del voto del 4 marzo, tutto ciò è gravissimo. Savona non andava bene perché non eletto, Cottarelli (anche lui non eletto) invece va benissimo e viene convocato oggi al Quirinale. Il che fa ipotizzare che il Presidente Mattarella proverà la via del Governo tecnico, quello che noi abbiamo provato ad evitare cercando un difficile accordo politico ma che ci è stato impedito. Pochi metri di distanza dalla Consulta – aggiunge ancora la deputata pentastellata monregalese - gli sono bastati per dimenticare i valori di quella Carta costituzionale.”

Bergesio ribadisce il no netto della Lega nei confronti di Cottarelli, ma non si sbilancia sulla tenuta della coalizione di centrodestra, in vista dell’ imminente ritorno alle urne. Dadone si spinge oltre. “Quanto successo ieri mi fa dubitare del senso stesso delle elezioni. Che senso ha esprimere con forza un parere, come hanno fatto gli italiani il 4 marzo portando il M5S al 32%, se poi sono altri, in questo caso Mattarella, a decidere chi farà il Governo e non il Parlamento? Non eravamo una Repubblica Parlamentare?”

Commenti che documentano, se mai ce ne fosse bisogno, come la situazione politica sia di una gravità che non ha precedenti nei 70 anni di vita repubblicana del nostro Paese.