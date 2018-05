Da Cervere a Carrù va in gita e in onda il buono della diretta

La Fiera bovina di Santa Croce ha avuto ufficialmente inizio: in attesa di occupare e animare a settembre la collaudata e partecipata location di piazza San Sebastiano a Cervere, è partita in anticipo in primavera dai banchi di scuola e dai gemellaggi con il territorio, per avvicinare i ragazzi alla filiera zootecnica e sostenerli nel loro percorso di crescita civica come consumatori consapevoli e, perché no, come futuri professionisti in questo settore sempre fondamentale per l'economia e per il mercato del lavoro locale e provinciale.