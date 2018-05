Saluzzo: Svuota la cantina e Negozi in strada, bilancio positivo per entrambe

"Svuota la cantina" nel centro storico di Saluzzo, Negozi in strada nel centro cittadino, in modo diverso e con pubblico diverso, sono state domenica una “bella edizione”, commentano gli organizzatori, la Fondazione Bertoni e l’Ascom Saluzzo.

Una buona affluenza anche per la quarta edizione di Svuota la cantina, che ha mutato l’immagine dell’alto centro storico ospitando l’ insolita vivacità, le chiacchere, gli scambi di un mercatino. Un centinaio gli espositori dislocati in salita al Castello, via san Giovanni, piazzetta San Giovanni, via Santa Chiara, saluzzesi e non, molti bambini e famiglie, che hanno colto l’occasione per disfarsi di oggettistica, arredi, abbigliamento non più utilizzati. L’area si è animata già dalle prime ore del mattino con l’allestimento delle postazioni assegnate e nel corso della giornata le storiche vie dell’antico Marchesato hanno visto buoni affari alle bancarelle, anche se come riporta qualcuno, inferiore allo scorso anno.

Una bella partecipazione anche all’interno del giardino del convento di Santa Chiara, aperto anche quest’anno in via straordinaria per l’iniziativa e ogni anno una sorpresa rinnovata per la vista inedita di questo luogo giardino legato al convento delle Orsoline. L'edizione 2018 ha ospitato le attività dedicate ai bambini grazie al progetto CreATTIVAMENTE che ha visto coinvolte le studentesse dell’Istituto scolastico Soleri-Bertoni.

Ad aggiungere ingredienti di simpatia l’allegro vociare dei bambini impegnati nella contrattazione e nelle proposte della loro oggettistica, dai giochi a bracciali delle mamme, alle posaterie, ai fumetti. Instancabili per tutta la giornata, hanno poi concluso l’esperienza con la divisione del ricavato.

Dal mattino alla sera un flusso continuo di persone nel centro cittadino, dove si è svolta la 34 °edizione di uno degli appuntamenti commerciale più attesi: Negozi in strada - occasioni in bancarella" a cui hanno partecipato una ottantina di esercenti, oltre alle Concessionarie d’auto, da corso Piemonte a piazza Risorgimento, lungo l’area pedonale di corso Italia.

"Commercialmente positiva, la manifestazione ha funzionato anche per la logistica dell’animazione che ha portato le persone da un punto all’altro della città - Gian Marco Pellegrino presidente Ascom saluzzese – con uno scambio anche tra le due manifestazioni".

Già annunciata l’edizione autunnale di "Negozi in strada" che si terrà il 16 settembre e "Ballando sotto le stelle", l’apertura notturna dei negozi, il primo sabato di luglio per l’avvio dei saldi.