Sergio Mattarella ha agito secondo Costituzione? La crisi di governo divide l’amministrazione di Cuneo

È stato necessario convocare una conferenza dei capigruppo del consiglio comunale di Cuneo prima dell’incontro di questa sera, ma la discussione dell’ordine del giorno in merito al sostegno (o meno) alla figura del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è finalmente arrivata in aula.

L’ordine del giorno era stato già presentato dai gruppi Partito Democratico, Crescere Insieme e Cuneo Solidale ieri, lunedì 28 maggio, in apertura della prima seduta del consiglio comunale; accolto da serie proteste, però - in particolare da parte del consigliere Beppe Lauria, che ha iniziato un’accesa discussione con Carmelo Noto e il presidente Antonino Pittari - si è deciso di convocare la conferenza perché i capigruppo potessero stenderne uno “di concerto”.

Ma questo non è avvenuto, e anzi è stato presentato con altrettanta urgenza proprio da Lauria un ordine del giorno di senso inverso sullo stesso argomento: straordinariamente il presidente del consiglio Pittari ha deciso di ammetterli entrambi e di discuterli in sequenza.

La discussione è iniziata quindi con un serio scambio tra Lauria e Carmelo Noto sull’ammissibilità del nuovo ordine del giorno.

A presentare il primo ordine del giorno (quello della maggioranza), Alessandro Spedale: “In questa crisi politica si è aperto un fronte pesante contro il nostro Presidente della Repubblica, con il fantasma addirittura della sua messa in stato d’accusa. Come cittadini e consiglieri siamo indignati da questi attacchi: non vogliamo fare del tifo, ma anzi che ciò che sta accadendo necessiti di una discussione attenta. La confusione non può aiutare, nella “notte più buia della Repubblica”. Per quanto ci riguarda il Presidente Mattarella ha agito nel totale rispetto delle sue prerogative, difendendo la Costituzione, stella polare della nostra società. Il Presidente della Repubblica non è semplice notaio: ci schieriamo a difesa di una figura, anche umana, da stimare e apprezzare per lo stile e la pazienza dimostrata.”

Beppe Lauria: “Vorrei sottolineare che il paese il 4 marzo scorso ha consegnato se stesso a due gruppi, il centro-destra e il MoVimento5Stelle, che avrebbero dovuto creare democraticamente un governo; il Presidente della Repubblica, per rassicurare i mercati, non ha potuto accettare uno dei Ministri presentati. Io non so come i consiglieri ragionino, ma che ora a governare questo paese ci sia qualcuno non votato e che rappresenti la parte perdente lo trovo assurdo: il popolo deve essere sovrano, non le banche o l’Europa. Chiedo che il nostro comune una valutazione del comportamento del Presidente della Repubblica.”

“Il nostro gruppo voterà in modo contrario a entrambi gli ordini del giorno. - ha detto Nello Fierro, sostenuto anche dal successivo intervento di Ugo Sturlese - In questi giorni abbiamo valutato le diverse posizioni espresse e crediamo si sia ampiamente superato, in qualche caso di attacco personale, il limite. Non crediamo però che la scelta di Mattarella di proporre un nome che rappresenti le istituzioni finanziarie che impongono tagli e restrizioni vada nella direzione giusta.”

Simone Priola ha fotografato la situazione in un intervento da lui stesso definito “duro e onesto”. “Le responsabilità dell’odierna crisi politica devono necessariamente essere distribuite a seconda del peso. È un dato di fatto che il paese sia spaccato in due parti e mezzo, e ingovernabile. Com’è possibile che nell’esercizio di un potere legittimo del Presidente della Repubblica si sia creata una crisi di questo tipo? Il ruolo del Presidente è, anche, di fare gli interessi del paese: se la nomina di Savona era l’anticamera di una possibile uscita dall’Europa o dall’Euro, con gli eventuali risvolti negativi, quella di Mattarella è stata una presa di responsabilità. Giocare a spaccare l’UE usando il Presidente come capro espiatorio è fortemente irresponsabile.”

Laura Peano: “L’Italia sembra ormai funzionare in modo contrario: chi perde, passa. Quello che scoccia agli italiani è che nonostante il risultato del 4 marzo ora si sia arrivati a un governo tecnico: con quale spirito un cittadino dovrebbe andare a votare, da ora in avanti? Si apre ora una delle fasi più terribili, anche economicamente, per il nostro paese. Dalla Germania mi sento di dire che l’Italia non abbia proprio più nulla da imparare.”

Manuele Isoardi: “Il cammino percorso da MoVimento e Lega li ha portati al raggiungimento di una serie di compromessi importanti, qualcosa di concreto su cui ragionare e lavorare. Il punto 28 del programma di governo parla della revisione dei rapporti europei: non c’è scritto da nessuna parte che si volesse uscire dall’Europa. I milioni di elettori che hanno votato i due partiti ne hanno ovviamente sposato anche le idee e Conte le concentrava tutte: il Presidente Mattarella non poteva aspettarsi la presentazione di un nome diverso da quello di Savona. Quello posto in essere è un ricatto gravissimo, che possa portare all’impeachment o meno.”

“Non ci riconosciamo nelle parole di Lauria in merito al Presidente Mattarella - ha sottolineato Loris Marchisio nel suo intervento - e quindi voteremo in senso contrario al suo ordine del giorno. Non volendo però cadere nella strumentalizzazione, ci asterremmo su quello presentato dal partito democratico.”

Prima delle dichiarazioni di voto, Carmelo Noto ha quindi riportato alcune parole di sostegno alla figura del Presidente della Repubblica battute proprio in serata da Luigi Di Maio, che allontanano definitivamente l'ipotesi di impeachment per Sergio Mattarella.

Durante le dichiarazioni di voto ha preso la parola anche il sindaco Federico Borgna. “Voterò in modo favorevole all’ordine del giorno a sostegno di Sergio Mattarella, e quindi in modo contrario a quello presentato da Lauria. Nel dibattito, però, temo si sia presa una china che va oltre i ruoli presenti in campo. La Costituzione e il Presidente della Repubblica sono un patrimonio di tutti; nell’ambito della prossima campagna elettorale ci si dividerà su temi importantissimi e spero emerga davvero la linea di demarcazione tra forze politiche reazionarie e di investimento nel percorso europeo. Sergio Mattarella ha applicato e rispettato la Costituzione ma è bene sottolineare come l’impeachment esista nell’ambito istituzionale, ma la marcia su Roma no.”

L’ordine del giorno dei tre gruppi di maggioranza ha ricevuto 11 voti favorevoli, risultando approvato. Quello presentato da Beppe Lauria, invece, è stato respinto con un totale di 20 voti contrari.