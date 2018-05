Stramandriamo 2018 ultimi giorni per iscrizione a prezzo Promo

Alle ore 24,00 del 31 maggio si chiuderà l'offerta PROMO per iscriversi a prezzo ribassato di 10€ alla corsa-camminata non competitiva del prossimo 17 giugno alla Mandria di Chivasso. Stramandriamo (corsa non competitiva, nordic walking e fit walking) giunge quest'anno alla sua 4° edizione dopo aver sfiorato i 2000 iscritti dello scorso anno ed è patrocinata da Regione Piemonte, Città Metropolitana TORINO METROPOLI, Città di Chivasso, Comune di Mazzè, Comune di Rondissone.

Tre i percorsi: 1,5 km, 5,8 km e 10,7 km tra i quali scegliere, c'e' solo da valutare quale sia il più adatto a voi.

L'offerta promozionale scade il 31 maggio, poi il prezzo passerà a 15 €! Se vi piace correre o camminare e amate farlo in mezzo alla campagna e circondati dalla Storia Sabauda, vi rimangono perciò solo più 2 giorni per approfittare del prezzo PROMO e accaparrarvi la rossissima maglietta tecnica Runnek, il buono sconto di Decathlon del valore di 15€, il buono consumazione, il chip cronometraggio, buoni sconto e gadget vari inclusi nel ricchissimo pacco gara destinato agli iscritti. Quasi esauriti invece gli asciugamani in cotone 90x50 che sono un omaggio ulteriore che gli organizzatori hanno pensato di inserire nel pacco gara dei più veloci a iscriversi (1500). Se lo volete non c'e' da perdere nemmeno un minuto!



Per iscriversi e possibile farlo on-line su http://www.stramandriamo.it/ e/o https://www.endu.net/it/events/stra-mandriamo/ oppure (esclusivamente in contanti) presso ben 10 punti iscrizione:

- Trattoria Commestibili frazione Mandria 8 Chivasso tel.011/9195410

- B&S Sport di viale Cavour 7 a Chivasso tel.011/9171866 e di via Gallo Pecca 9/1 a Rivarolo tel. 0124/443704

- Medisport piazza del Popolo 7 a Chivasso tel.011/ 9113648

- Drink Monti via Bussolata 2/A Mazzé tel.348/ 5904106

- Gymmy via Martiri d’Italia 16 a Caluso tel.011/ 9832201

- Palestra S.D.D. New Colosseum via Giorro 58 a Crescentino tel. 0161/834154

- Decathlon Area commerciale Settimo Cielo a Settimo Torinese tel. 011/19564080

- Gymmy Sport Ivrea, piazza Balla 11 a Ivrea tel.0125/42530 0

- Caffeine via Po 51/C a Torino tel. 340/6486091



Terminata l'offerta PROMO, dal 1 al 8 giugno sarà ancora possibile iscriversi, ma al prezzo di 15€ sempre on-line o presso i punti iscrizione, poi le iscrizioni chiuderanno fino al weekend della gara.

Il ritiro dei pacchi gara potrà avvenire in piazza alla Mandria di Chivasso (zona partenza) sabato 16 giugno dalle ore 14 alle ore 22 e domenica 17 giugno dalle ore 7.30 alle ore 9. Le iscrizioni (fino ad esaurimento posti) saranno riaperte sabato 16 giugno dalle ore 14 alle ore 22 e domenica 17 giugno dalle ore 7.30 alle ore 9 in piazza (zona partenza): il costo sarà di 15 euro ma non sarà più garantito il pacco gara con maglia tecnica, etc.

Il programma della Stramandriamo 2018 prevede la partenza alle ore 9.30 per la gara da 1,5 km, mentre alle ore 10 la partenza della gara da 5,8 e 10,7 km. All’arrivo ci sarà un gran ristoro finale per i partecipanti. Seguirà la premiazione di partecipazione e a sorteggio per gli atleti e i gruppi. Alle ore 12.30 pranzo del podista (solo per chi ha effettuato la prenotazione).Servizi garantiti: deposito borse (fino alle ore 13), assistenza medica e ambulanza, ristoro, servizi igienici e area parcheggio gratuita.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Eventuali modifiche al programma saranno comunicate sulla pagina Facebook e/o sul sito della Stramandriamo.



Per INFO, TRACCIATI o approfondimenti potete consultate il sito ufficiale http://www.stramandriamo.it, se volete partecipare al pranzo con menù fisso a 10€ che si terrà dopo la corsa è obbligatoria la preiscrizione sempre attraverso il sito della manifestazione.