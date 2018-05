Lettera aperta alla presidentessa Ughetta Biancotto, in risposta alla convocazione del presidio ANPI

siamo davvero sicuri che sia opportuno in un momento delicato come questo, alimentare una netta contrapposizione tra pro-Mattarella e contro-Mattarella? Mi spiego meglio: non si rischia di cadere banalmente nell'alveo della semplificazione "o con me o contro di me", tipica proprio delle forze più populiste che con la proposta di ANPI si vorrebbe andare a contrastare? E' opportuno per un Associazione apartitica autorevole come l'ANPI accodarsi a chi, la Forza Italia di Berlusconi e il PD di Renzi principalmente - due forze politiche che rispettivamente nel 2006 e nel 2016 la Carta hanno cercato di stravolgerla a proprio uso e consumo e che nel 2012 hanno entrambe svuotato di significato gli spiriti solidaristici della stessa, imponendo il pareggio di bilancio in Costituzione -, scende in piazza strumentalmente non tanto contro Lega e M5S, quanto a tutela della propria sopravvivenza politico-partitica?