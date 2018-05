Il Reddito di Inclusione per il contrasto alla povertà dal 1 giugno diventa universale

Importanti novità in tema di reddito di inclusione, la misura nazionale di contrasto alla povertà che a fronte dell’adesione a un progetto di inclusione sociale e lavorativa prevede un contributo economico, erogato su una carta di pagamento, che varia da un massimo pari a 187,5 € mensili per un singolo componente, sino a un massimo di 539,82 € per un nucleo composto da sei o più componenti.

Dal 1 giugno infatti vengono meno i requisiti familiari, mentre permangono quelli economici, di residenza e di soggiorno. La misura, che si rivolge a disoccupati e occupati, viene infatti riconosciuta a nuclei con un Isee in corso di validità non superiore a 6.000 euro, un valore dell’ISRE non superiore a 3.000 euro, un valore del patrimonio immobiliare (diverso però dall’abitazione) non superiore ai 20.000 euro e mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a 10.000 euro, ridotto a 8.000 per due persone e a 6.000 per la persona sola). È inoltre necessario risiedere in via continuativa in Italia da almeno due anni, oltre a essere cittadini comunitari o se extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La misura è concessa anche ai titolari (non ai richiedenti) di protezione internazionale.

L’ammontare dell’importo è correlato al numero dei componenti del nucleo familiare e tiene conto di eventuali trattamenti assistenziali e redditi già percepiti dal nucleo stesso. Il REI può durare al massimo 18 mesi ed è necessario che trascorrano almeno sei mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo chiedere per una seconda volta per ulteriori, e definitivi, 12 mesi. Altra importante novità è che le domande per l’ottenimento del Reddito di Inclusione già presentate dal 1° gennaio e fino al 31 maggio 2018, in possesso di DSU 2018, non ammissibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame d’ufficio da parte dell’Inps e, nel caso di verifica positiva degli altri requisiti, riceveranno il riconoscimento del beneficio.