Savigliano, novantenne ereditiera lasciata in stato di abbandono: condannate a due anni l’amica di famiglia e l'ex badante

Assolto il geometra B.V,, condannate invece a due anni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, A.R. e la badante S.L. per le accuse di abbandono d’incapace e maltrattamenti. Il giudice inoltre ha pronunciato il non doversi procedere per il reato di appropriazione indebita, contestati a B.V. e A.R. per mancanza di querela della persona offesa, la saviglianese Maria Adelaide Giusiana, vedova dell’industriale della birra Faramia.

L’anziana - che sarebbe deceduta qualche settimana più tardi a 99 anni - era stata trovata il 4 settembre 2015 gli agenti della polizia municipale in condizioni igieniche spaventose. I vigili erano entrati nell’appartamento in piazza Sperino dopo la segnalazione di una donna delle pulizie alla presidentessa dell’associazione “Mai+sole”.

Il pm Carla Longo aveva chiesto la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per B.V,, amministratore di fatto del patrimonio della vedova e a 5 anni per A.R., amica di famiglia che andava ad accudirla, 2 anni e 6 mesi di reclusione per la badante S.L.. Fotografie e video testimoniarono le condizioni spaventose in cui i vigili trovarono la novantenne, abbandonata in un letto lurido, mentre escrementi, sporcizia e un odore acre imbrattavano l’abitazione. Nella sua requisitoria il sostituto procuratore aveva detto:“Era una donna facoltosa che avrebbe potuto permettersi una vecchiaia dignitosa, non di vivere in quello scempio. Oltre che trovarsi in uno stato di malnutrizione, alla signora veniva somministrato Tavor e ansiolitici per tenerla buona”.

Gli avvocati Corrado Sogno e Chiaffredo Peirone nelle loro arringhe difensive hanno chiesto l’assoluzione per l’ottantenne geometra saviglianese V.: “Per sé non ha trattenuto neppure un centesimo dei soldi di Giusiana. Le uscite di denaro servivano esclusivamente per pagare le ore di lavoro di A.R. e S.L. o per rimborsare le spese da loro sostenute per accudire la signora. Che era pienamente capace d’intendere e di volere, e dunque non circonvenibile”

Nell’appassionata difesa durata quasi due ore il legale di A.R. Enrico Gallo ha sostenuto che la sua assistita, figlia di un amico che aveva avuto un rapporto d’affetto per anni con la vedova Faramia, si occupava di tenere a posto la casa e di prendersi cura dell’anziana, pagata in nero, senza alcun potere di decisione: “Era volontà della signora Giusiana di restare in quell’appartamento, fu lucida fino alla fine. Durante i precedenti accessi dei vigili e di altre persone che fecero visita nessuno ha riferito di aver visto né la casa né l’anziana in cattive condizioni. Il 4 settembre 2015 la R. non c’era, non ci possiamo spiegare come quel giorno sia stata trovata una schifezza simile”. Sull’appropriazione indebita contestata: “Il denaro fu usato per pagarle le ore lavorate e per l’acquisto di cibo e prodotti per le pulizie, i gioielli le furono stati regalati”.

L’avvocato Davide Ambrassa per S.L.: “Lavorò tre ore al giorno come badante fino al 31 agosto, poi diede le dimissioni. Non aveva nessun obbligo giuridico nei confronti dell’anziana, nessun tipo di discrezionalità nell’accudimento perché non era né parente né amica, faceva quello che le dicevano di fare. Non ci sono prove che fino a quando la guardò lei le condizioni della signora Giusiana fossero quelle in cui fu trovata il 4 settembre.”

Alle parti civili, una lontana parente dell’anziana e l’associazione “Mai+sole”, assistiti dagli avvocati Massimo Munno di Torino e Silvia Calzolaro di Asti, andranno i risarcimenti di 5.000 e 10.000 euro (le richieste erano di 25.000).

Il giudice ha inoltre stabilito la restituzione dei testamenti sequestrati, nell’ultimo dei quali A.R., con il fratello, erano stati nominati eredi dalla vedova.