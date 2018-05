Fossano: via ai lavori di pedonalizzazione il 14 giugno

Prenderanno il via il 14 giugno i lavori di riqualificazione di piazza XVII Marzo, per i fossanesi piazza delle Uova, propedeutici alla pedonalizzazione dell’asse che conduce a piazza Castello.

Il sindaco di Fossano Davide Sordella, l’assessore a Viabilità e Sicurezza Michele Mignacca e il comandante della Polizia Locale Giacomo Cuniberti hanno incontrato oggi i giornalisti per fare il punto della situazione e annunciare i prossimi passi.

Avvio lavori: I lavori inizieranno l’11 giugno da piazza XVII Marzo per poi procedere per step da via Garibaldi, via Cavour e piazza Castello. Il lato di piazza delle Uova verso via Garibaldi sarà chiuso con delle fioriere per consentire il transito nell’area posteriore e di realizzare una decina di posti auto. Da piazza XVII marzo partirà il nastro rosso che percorrerà via Garibaldi, piazza Manfredi, via Cavour fino a piazza Castello. Tempo permettendo i lavori comprensivi di piazza Castello termineranno il 31 novembre: “Questo è il cronoprogramma dato dall’azienda che ha avuto l’appalto – ha spiegato il sindaco Davide Sordella –. Naturalmente potrebbero slittare a fronte di problemi di maltempo o di imprevisti, ma comunque la piazza sarà terminata entro le manifestazioni estive del 2019, lasciando comunque spazio agli eventi natalizi”.

Le modifiche alla viabilità: Oltre alle zone rese pedonali, piazza XVII Marzo 1961, via Garibaldi nel tratto da via Bava a via Roma, via Cavour da via Roma a piazza Castello, sarà invertito il senso di marcia lungo piazza Castello nel tratto da via Cavour a via Lancimano per consentire il deflusso delle vetture senza entrare nell’area pedonale e sarà resa accessibile ai soli residenti via Muratori nel tratto da via Cavour a via Mazzini.

I posti auto : “Abbiamo chiesto al Comandante Cuniberti di mantenere un saldo sostanzialmente invariato dei posti a disposizione dei residenti, i parcheggi blu per intendersi che sono a pagamento per chi viene da fuori e in abbonamento per i residenti. Per questa ragione un lato di via Bava sarà trasformata in parcheggio a pagamento, mentre l’altra sarà mantenuta a zona disco. “Il lavoro sul piano soste è iniziato nel 2015 – ha spiegato l’assessore alla Viabilità Michele Mignacca -. Allora il parcheggio sotterraneo non era ancora stato messo a posto. Oggi abbiamo un parcheggio sotterraneo pienamente funzionante e completamente gratuito. Siamo partiti da una situazione di degrado e abbiamo fatto in modo che fosse risolta prima di partire con la pedonalizzazione”

L’interramento dei cavi: Come previsto nel progetto preliminare di due anni fa saranno effettuate delle predisposizioni per l’interramento dei cavi dove questi attraversano la via. “Occorre però precisare che possiamo solo invitare i privati a interrare i cavi e non obbligarli perché si tratta di privati. I lavori sul sottosuolo, come quelli del teleriscaldamento, sono invece stati fatti prima. Era stato chiesto alle aziende di operare prima dell’inizio dei lavori e così è stato fatto” ha aggiunto il sindaco Sordella.

Gli accessi: A entrare nel dettaglio operativo è stato il comandante Cuniberti che ha spiegato come sarà gestita l’isola pedonale. Via Garibaldi sarà chiusa con fioriere sul lato via Bava e con telecamera sul lato via Roma. Similmente la telecamera gestirà i flussi in via Cavour entrando da via Roma e le fioriere limiteranno il transito dal lato piazza Castello: “Questa soluzione ci consente anche di adempiere alle normative in materia di Safety e Security in caso di manifestazione riducendo l’impiego di New Jersey in cemento brutti esteticamente e scomodi logisticamente” ha spiegato.

Area Mercatale: alcune modifiche saranno portate anche per l’accesso all’area mercatale di viale delle Alpi. Le auto provenienti da via Garibaldi e corso Trento dovranno girare in via Sarmatoria e non potranno proseguire, in caso di mercato, fino a Corso Colombo. Questa modifica partirà già nelle prossime settimane.