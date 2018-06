Conterno (Cia): "L'agricoltura deve fare qualità, trasformare bene quanto ha prodotto e vendere direttamente nel mondo"

Lo stato di salute dell’agricoltura nella “Granda” è stato il tema al centro dell’incontro avuto con Claudio Conterno, 56 anni, nominato presidente provinciale di Cuneo della Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) a fine 2017, ma dirigente dell’organizzazione agricola dal 2010: prima come responsabile della zona di Alba e poi, dal 2013, con l’incarico di vicepresidente vicario. Con lui, a rispondere alle domande, c’è Igor Varrone, 41 anni, nell’associazione di categoria dal 2006 e direttore della stessa dal giugno 2012.

Conterno ringrazia chi guidava in precedenza la Cia: Roberto Damonte e Valentina Masante, scomparsa improvvisamente a inizio 2012. Persone con le quali ha lavorato e progettato la trasformazione organizzativa del sindacato. Il presidente è contitolare, insieme a Guido Fantino, di un’importante azienda vitivinicola a Monforte d’Alba che pratica il biologico e, quindi, alcuni ragionamenti, sviluppati nella chiacchierata, sono in parte condizionati da questa appartenenza. Ma durante il colloquio, in modo schietto e senza troppi giri di parole, emerge una sua visione del mondo rurale a 360 gradi, aperta al confronto e con idee chiare sul presente e sul futuro del settore.

L’approccio è subito significativo. “Il comparto agricolo - dice Conterno - soprattutto in provincia di Cuneo, deve continuare a produrre bene e ad alti livelli; quindi, trasformare con altrettanta attenzione; e, infine, vendere direttamente il risultato del proprio lavoro. Guardando sempre di più ai riconoscimenti Dop e Igp che garantiscono, attraverso i disciplinari, controlli e qualità. Senza cercare scorciatoie. Inoltre, se un’azienda non ce la fa da sola deve avere il coraggio di mettersi insieme ad altre per affrontare, unite, le sfide del mercato globale. Se produci qualità non devi avere paura del mondo. Anzi, i prodotti italiani sono molto richiesti”.

Un percorso facile a parole, forse più difficile da realizzare. “Il settore del vino l’ha capito e da tempo va in questa direzione. La cooperativa dei Produttori di Barbaresco viene presa ad esempio persino dagli altoatesini e ne copiano il modello all’estero. Ma sono cinquanta soci. Non bisogna essere in cinquecento, servono alcune decine di imprenditori che creano qualità e, dopo, avere le persone capaci di vendere il prodotto finale. Questo ragionamento vale anche per tutti gli altri comparti agricoli. In Italia consumiamo più latte di quanto ne viene munto. Però, in media, viene pagato poco più di 30 centesimi al litro alla stalla: un prezzo con cui non recuperi le spese. E allora viene da chiedersi: perché?”.

E allora le chiediamo: perché? “Negli ultimi trent’anni quando usciva la crisi di un prodotto si faceva un tavolo per cercare le soluzioni. Ne ho visti nascere tanti. Però, non hanno mai portato quel beneficio che gli agricoltori si attendevano. Infatti, il vino non è mai entrato in questo sistema. L’unica soluzione è quella del produrre qualità, trasformarla bene e venderla direttamente ai consumatori. Creando un sistema virtuoso cuneese: una sorta di matrimonio tra le varie zone che girano il mondo a proporre le eccellenze della nostra provincia in un unico pacchetto”.

PER PRODURRE BENE E TUTELARE LA QUALITA’

“Per produrre bene - sottolinea Conterno - le Dop e le Igp da sole non bastano. Nell’agricoltore si deve far strada la mentalità di lavorare con attenzione e di investire per migliorare la propria azienda. Bisogna credere nel proprio lavoro. Ma, dall’altra parte serve, soprattutto, la certezza di portare a casa un reddito dignitoso. Ci va il giusto guadagno”.

Che, forse, è il maggior problema per far imboccare ai giovani la strada dell’attività rurale? “Nel vino si è innescato un volano virtuoso e i giovani continuano l’opera dei padri e dei nonni. Senza forzature. Negli altri settori, purtroppo, le difficoltà esistono. Perché il lavoro agricolo significa sacrificio e impegno per 365 giorni all’anno. Se non sei incentivato a farlo scegli altri percorsi”.

Come si può tutelare la qualità delle produzioni? “La Cia - risponde il direttore Varrone - è per l’etichettatura certa e sicura in particolare delle materie prime utilizzate. Bisogna smetterla con lo scrivere “prodotto e trasformato in Italia”, quando la materia prima arriva dall’altra parte del mondo. Le modalità di etichettatura presenti adesso nel nostro Paese non sono assolutamente sufficienti a garantire la tracciabilità del prodotto. Noi vogliamo regole più rigide. Quindi, innanzitutto, tracciabilità del Made in Italy e poi, anche quella del territorio da cui proviene. Ad esempio: provincia di Cuneo. Le eccellenze italiane sono soggette a regole molto restrittive da parte dei disciplinari di controllo e devono essere riconosciute per quanto valgono. Cioè, tanto”.

INNOVAZIONE E BIOLOGICO

"Il ruolo dell’innovazione - sottolinea il presidente Conterno - è fondamentale. Senza innovazione non c’è tradizione e senza tradizione non c’è innovazione. Camminano di pari passo. Ma non bisogno tarparle le ali”.

Cioè? “Faccio un esempio. Nel settore vino si stanno testando dei diserbanti che sono completamente ecologici e non lasciano residui. Ma chi pratica il biologico non li può usare perché è ammesso solo il diserbo meccanico. Questo significa bloccare il processo di innovazione, in quanto se il prodotto chimico è garantito e non lascia tracce bisogna poterlo utilizzare”.

Al di là delle norme c’è un percorso per ottenere il biologico? “Ormai qualsiasi malattia si può combattere con i sistemi bio attraverso la disciplina, l’organizzazione e il controllo costante delle produzioni. Ma i campi o i vigneti occorre frequentarli e viverli, cogliendo immediatamente l’insorgere di eventuali problemi”. L’agricoltura sostenibile è l’unica strada. “Un’agricoltura di qualità come è quella della provincia di Cuneo non si può accontentare, ma deve sempre cercare il massimo risultato. Di conseguenza, significa anche l’uso contenuto e controllato di sostanze chimiche che non lasciano residui”.

IL RAPPORTO CON LA POLITICA

“Purtroppo - afferma Conterno - la politica è scesa molto in basso negli ultimi anni. Non solo ci sentiamo abbandonati, ma, per la sua incapacità di decidere, ci ha lasciati nella totale incertezza sul come impostare le nostre attività. Lo abbiamo visto in Regione Piemonte con i contributi della Pac e il Psr. Il politico dovrebbe indicare la strada e poi i dirigenti e i funzionari applicare nel concreto quelle scelte. Invece, spesso, i ministri e gli assessori sono in mano ai loro vertici burocratici”.