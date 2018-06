Come cambieranno le bollette con il mercato libero

Da luglio 2019 scatterà il mercato libero. Come ci dovremo orientare sulle bollette? Cosa succederà una volta finito il regime di monopolio? Sono già in atto molteplici proposte di diversi operatori che intendono offrire la fornitura di luce e gas a differenti prezzi e con differenti condizioni di servizio. L'era del monopolio del distributore regionale per la fornitura di luce elettrica e gas sta giungendo al termine. Vediamo come non arrivarci impreparati. Nonostante ci siano già offerte in rete di diversi operatori a differenti prezzi e con differenti condizioni di servizio, gli impianti di erogazione per il momento non cambiano ancora, poiché sono legati all’azienda locale che detiene l’appalto di distribuzione. Dovrai aspettare il 1 lugio 2019 per ottenere delle quotazioni libere svincolate dal monopolio, come spiegato da Selectra, gestore del portale luce-gas.it. Ciò che cambierà consiste invece nel fatto che, mentre nel mercato tutelato periodicamente l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente proponeva un prezzo di riferimento a cui le aziende erano obbligate ad aderire, nel mercato libero, gli operatori potranno applicare il prezzo che preferiranno. Questo comportarà quindi che i costi in bolletta potranno essere verificati confrontandoli a competitors e suddivisi in modo più efficiente. Il prezzo dell’energia fornita dovrà assolutamante rispettare l’accordo di offerta siglato dal cliente con il partner del mercato libero. Inoltre ci saranno le accise e i costi di distribuzione che saranno definiti dall’Autorità, a prescindere dal distributore scelto. Pertanto, sarai tu cliente a decidere quale tipo di contratto scegliere, avendo l'opportunità di cambiare qualora l’offerta non fosse più confacente alle tue necessità. Dovrai sempre e comunque valutare attentamente il costo della materia prima, luce o gas che sia e il tipo di tariffa più consona al tuo stile di consumo.