Al via la terza edizone di "C'era una volta nel giardino del re" a Racconigi

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna "C’era una volta nel giardino del Re", l'importante kermesse teatrale che, nella preziosa cornice del Castello e del Parco di Racconigi, darà vita alle ore 17 a tre spettacoli teatrali. L'appuntamento è per le domeniche 10, 17, 24 giugno. In ogni data, una storia diversa, destinata a grandi e piccoli.



Il nouveau cirque apre la rassegna domenica 10 giugno con Klinke della Compagnia Milo e Olivia, spettacolo di circo-teatro in cui le abilità funambolesche di Milo Scotton e Olivia Ferraris - equilibristi, giocolieri, acrobati, danzatori - danno vita a una eccentrica storia d’amore che incanta e diverte il pubblico.



Si prosegue domenica 17 giugno con Va, Va, Va, Van Beethoven di Unione Musicale Onlus/Fondazione TRG Onlus/ Associazione Tzim Tzum, spettacolo che racconta, in forma di ‘Tema con variazioni’, uno degli innumerevoli traslochi che il maestro Beethoven organizzò durante il suo soggiorno a Vienna (cambiò più di 80 case in 35 anni), svelando anche il volto umano, le stranezze e il dramma personale del grande compositore tedesco. In scena, gli attori Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, autori dello spettacolo, e il pianista Diego Mingolla.



Infine domenica 24 giugno chiude la manifestazione Pigiami, un vero cult del teatro per tutti, targato Fondazione Trg Onlus, che, dopo 35 anni e oltre 2.000 rappresentazioni in giro per il mondo, dimostra di possedere un linguaggio sempre fresco e attuale, in grado di affascinare grandi e piccini invitandoli a non perdere mai la voglia di giocare e sognare. A dimostrazione di ciò Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, interpreti da più di 20 anni di questo ever green, saranno in tournée alla Maison Théâtre di Montreal (Canada) da novembre 2018 a gennaio 2019.



C’era una volta nel giardino del re è un'occasione quindi per tutti di riscoprire un parco bellissimo e un luogo straordinario e suggestivo, ricco di una grande varietà di specie vegetali e di animali protetti, collocato in una delle più importanti residenze sabaude inserita nella lista dei Patrimoni dell'Umanità Unesco.