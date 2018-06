La Bouches-du-Rhône in Provenza tra business e turismo: il nostro quotidiano invitato alla presentazione ufficiale

L’Italia nel 2017 si è confermata il miglior cliente del dipartimento Bouches-du-Rhône ed è salita sul terzo gradino del podio come fornitore. Dal nostro paese sono stati importati prodotti per un valore di oltre 1,423 miliardi di euro, con un +11,87% rispetto al 2016, mentre dalla regione francese sono arrivati sul suolo italico beni per 2,404 miliardi di euro (+7,71% rispetto al 2016), con un saldo finale della bilancia commerciale di oltre 980 milioni di euro.



Passando sotto la lente l’elenco si scopre che nel 2017 il secondo prodotto che passa dall’Italia oltre confine è il petrolio grezzo, che nel 2016 non figurava neanche nei primi 30. Accanto a settori tradizionali di scambio come il siderurgico, il chimico ed il plastico, Bouches-du-Rhône importa calzature, piastrelle, sedie e parti di mobili, segno che lo stile italiano continua ad essere apprezzato in Francia. Dal dipartimento oltreconfine l’Italia acquista anche scarpe e altri capi d’abbigliamento, a conferma che la moda francese resta ancora attrattiva per il nostro mercato, così come sapone e detergenti, prodotti quali il sapone di Marsiglia, la lavanda e tutte le sue essenze.



A seguito del grande successo riscontrato nel 2017, anche quest’anno il Dipartimento delle Bouches-du-Rhône (www.departement13.fr, area della Provenza) in qualità di principale partner, in stretta collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia (www.ccif-marseille.com) ha deciso di organizzare nuovamente un tour dedicato alla stampa italiana dal 4 al 7 giugno 2018. Lo scopo è di far scoprire ad alcuni giornalisti il territorio della Provenza dal punto di vista economico e di presentare loro i grandi progetti d’investimento nel settore dell’economia digitale, marittimo e logistico e nucleare. E’ l’agenzia Provence Promotion (www.investinprovence.com) che organizzerà le visite, Provence Tourisme (www.myprovence.fr) si occuperà invece della sezione relativa all’arte di vivere. Un giornalista de “La voce di Genova” e uno di “Sanremonews”, entrambi del nostro gruppo editoriale Morenews, faranno parte della delegazione di quattro professionisti italiani che visiterà il territorio. Attualmente 54 imprese a capitale italiano sono installate nel dipartimento della Bouches-du-Rhône.



Un’iniziativa che punta a rafforzare le collaborazioni e scambi commerciali all’interno dell’Euroregione Alpi-Mediterrano, nata da un Protocollo d’intesa siglato nel 2006 da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse e Rhône-Alpes.