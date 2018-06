Tra "Effetto Notte", Acciugai e tanta enogastronomia comincia il giugno di eventi in Granda

Si va verso l’estate e si comincia con le “notti bianche”. La prima della provincia è a Saluzzo con Effetto Notte. Sabato 2 giugno dalle 19, tanta musica e punti spettacolo nei locali aderenti. Bus navetta gratuito per chi viene da fuori e in città. L’evento inaugura il calendario di Saluzzo Estate.



Una delle fiere più tradizionali del nostro territorio che celebra un prodotto e un mestiere tipico della Valle Maira. Parte oggi e durerà fino a domani a Dronero la Fiera degli Acciugai rotagonisti della manifestazione sono, oltre alle acciughe, il baccalà, lo stoccafisso, il merluzzo, le sardine, il tonno sott’olio, le olive e i prodotti locali. Info: tel. +39 380 4555 005, info@fieradegliacciugai.it, www.fieradegliacciugai.it



Partito ieri continuerà fino a domenica il “Premio Ostana: scritture in lingua madre”, appuntamento con le lingue madri del mondo che ogni anno riunisce a Ostana, paese occitano di 85 abitanti in Valle Po ai piedi del Monviso, autori di lingua madre da tutto il mondo, dando vita a un vero e proprio festival della biodiversità linguistica. Info 328 3129 801, www.chambradoc.it, chambradoc@chambradoc.it



A Piasco, Venasca e Costigliole Saluzzo continuerà fino a domenica l’evento “Una valle che risuona” iniziativa nuova ed originale che abbina musica, territorio, camminate, osservazioni astronomiche. Info 0175 978321 - www.vallidelmonviso.it



A Savigliano parte oggi Giugno in città – Savigliano. una vasta scelta di eventi, mostre e attività per grandi e piccini. Info 0172 712 536 www.entemanifestazioni.com



Durerà fino all’11 giugno l’esposizione “Dalla collezione S” con le opere di Bruno Cappellino curata da Silvana Martino a Mondovì presso il bar Lurisia. Info 0174 43 525



A Manta oggi è il grande giorno del Mangia Manta, Passeggiata turistico gastronomica sulle colline mantesi con tante tappe da gustare come il minestrone del mitico Pavan e la novità della pasta al pesto offerta da Aldera Monte e la Nord Salse di Piasco. Info 0175 852 05 www.comunemanta.it



Arriva alla sua terza edizione Florete Flores mostra mercato di giardinaggio, agricoltura e natura che ha come scenario d’eccezione il Santuario barocco di Vicoforte. L’evento continuerà anche nella giornata di domani domenica 3 giugno. Info 0174 563 010 www.comune.vocoforte.cn.it



Partono oggi gli appuntamenti di Maraman – Paesaggio Culturale di Valli Maira e Grana. Il primo appuntamento è previsto sabato 2 giugno 2018 alle ore 16.30: il Museo etnografico L’escolo de mountanho propone presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in borgata Paschero a Stroppo l’evento Un museo che si anima. Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 8 giugno.



In attesa del calendario 2018 della rassegna “Recondite Armonie”, che inizierà nel mese di luglio con la direzione artistica di Ubaldo Rosso e l'organizzazione dell'associazione “Amici della Musica” di Savigliano, un concerto dedicato a Gipo Farassino, sabato 2 giugno alle ore 18.00 presso la Confraternita di San Giovanni (Via Torino) di Savigliano.



Sarà un giugno ricco di ttività quello del Muses di Savigliano. Incontriamoci in giardino - sabato 2 e domenica 3 giugno 2018 - ore 10.00-13.00/14.00-18.00.

Una visita speciale dedicata al nostro Giardino dei Sensi in cui ogni partecipante potrà osservare le aiuole tardo-rinascimentali, con varietà di piante scelte per stimolare i cinque sensi: colori delle fioriture, sapori dei frutti, odore dell’essenze e consistenza del fogliame. Ingresso libero e gratuito al Giardino dei Sensi. 0172 375025 - info@musesaccademia.it - www.musesaccademia.it

Il Centro Uomini e Lupi di Entracque oltre alla consueta apertura domenicale del periodo di bassa stagione sarà aperto sabato 2 giugno, in occasione della festività della Repubblica.



Continuano gli appuntamenti di Famiglia Sei Granda con la Festa diocesana della famiglia: sostare o… so stare oggi, sabato 2 giugno, alle ore 17 presso l’oratorio don Bosco di via Donaudi. Domenica 3 giugno l’evento si terrà nel capoluogo. Info www.famigliaseigranda.it



Parte oggi a Cuneo la Festa dei vicini di casa giunta alla sua tredicesima edizione. L’evento durerà fino al 10 giugno.



In occasione delle celebrazioni del 2 giugno la sezione ANPI di Dronero e Valle Maira, in collaborazione con i Comuni di Dronero, Villar San Costanzo, Roccabruna, Cartignano e San Damiano Macra, organizza La Marcia sui Sentieri partigiani con arrivo al Rifugio partigiano “Carlo Fissore” in Frazione S. Anna di Roccabruna.



Sabato 2 giugno, dalle 18.30 alle 20.00, il Parco del Castello del Roccolo di Busca diventa palcoscenico di “Carte da Decifrare”, la rassegna di letteratura e musica che vedrà, in quattro appuntamenti inediti, scrittori e musicisti unire la loro arte.



Sabato 2 Giugno partiranno da Boves centinaia di motociclisti che invederanno la Valle Stura per arrivare ad Argentera.



Sempre in programma per oggi Souna Canta a Robilante raduno dei cantori spontanei delle valli e dei suonatori di correnta e balet della valle Vermenagna: escursione in mattinata, pomeriggio in musica e polentata serale.



All’oratorio don Bosco di Cuneo torna oggi, sabato 2 giugno, per la quindicesima volta la giornata di gioco e sport dedicata ai piccoli atleti organizzata dalla Pgsd Auxilium Cuneo. Un preludio alla 24oredisport che si svolgerà il fine settimana del 9 e 10 giugno



Appuntamento sabato 2 giugno 2018 alle ore 16.30 nella raffinata cornice della Chiesa della Missione di Mondovì per un’occasione speciale: la festa della Repubblica, quando a Mondovì Piazza si esibirà l’Orchestra filarmonica di Stato della Romania diretta dal maestro Claude Villaret.



Un omaggio alle origini, la mostra personale di Giovanni Liboà che inaugurerà sabato 2 giugno al Castello di Rocca de’ Baldi e sarà visitabile fino al 1° luglio.



A Boves domenica 3 giugno è in programma Mestieri in città, per l'anno 2018 la manifestazione cambia nella lunghezza e si trasforma in Mestieri in Città: la mostra mercato che punterà di più sull'artigianato e le piccole imprese bovesane si arricchisce di una mostra fotografica, una mostra di liuteria, oltre che di una gustosa passeggiata gastronomica a cura dei comitati patronali e La Sporta.



Sabato 2 e domenica 3 giugno Ceva e Ormea ospiteranno la GranTanaRando Randonnée cicloturistica su 200 e 400 km attraverso i territori patrimonio dell'Unesco, lungo il fiume Tanaro alla scoperta delle sue sorgenti.



Passeggiata mangereccia a Elva in programma per domenica 3 giugno. Info 340 9846 508.



Domenica 3 giugno a Valdieri camminata lungo antichi canali e boschi di castagno con le associazioni E20 Valdieri e Ma.n.i.a.



Parte domenica 3 giugno il servizio Racconigi Express Bus. Linea Verde Viaggi e Bus Company grazie al contributo di Atl del Cuneese e Città di Racconigi, vi offre la possibilità di raggiungere comodamente la cittadina cuneese e di cogliere le opportunità che vi offre.



Parte domenica 3 giugno l’evento a Magliano Alpi dell’Associazione Ecobeinale onlus presenta: “Alla cappella di San Rocco, percorso eco culturale sul Beinale”.



Domenica 3 giugno a Rittana facile passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee dell'Alpe di Rittana.





A Bra è tempo di Pollentia Antiquaria. Sabato 2 giugno mercato dell’antiquariato dalle 8 alle 20.



Sabato 2 e domenica 3 giugno a Bossolasco si terrà la Festa della Fioritura delle Rose con il mercatino delle pulci e dei prodotti locali, musica e distribuzione di “fricieu” alle rose; per cena polenta in piazza XX settembre.



Sabato 2 giugno si terrà a Levice Munta e Cala, mangia e beiv per Leiss 15^ passeggiata gastronomica per il paese con musica alle ore 20 e spettacolo pirotecnico.



Ad Alba si terrà oggi la 12° edizione di GospeLive organizzata dall'Associazione Culturale Rejoicing Gospel Choir. Presso Piazza Pertinace dalle ore 21.00. Ingresso libero.



Mostra d'arte presso la Cantina Comunale di La Morra. Ingresso libero. Orario: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.





Sabato 2 giugno visite con partenza dalla Fondazione Cesare Pavese con partenza alle ore 10.00, 12.00, 14.00 e 16.00 sui luoghi cari a Pavese, a Santo Stefano Belbo. Su prenotazione.



La Confraternita di San Bernardino di Santo Stefano Roero ospita oggi, sabato 2 giugno, SoloVino, la manifestazione che porta per la prima volta in Roero viticoltori di prima generazione in arrivo da tutta Italia, isole comprese.

Domenica 3 giugno a Mango Festa medioevale alla corte dei marchesi di Busca.