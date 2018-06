La Lega di Alba plaude Matteo Salvini per il nuovo governo

La Lega albese esulta per la nascita del nuovo governo e porge un doveroso GRAZIE a Matteo Salvini per la speranzosa rinascita di questo paese allo stremo. "Sarò il ministro di tutti e quello che nasce, è un governo di buona volontà, di persone per bene e senza debiti con nessuno. Io non starò tanto tempo in un ufficio ma passerò il maggior tempo possibile tra di voi, fra le persone. E che il buon Dio ce la mandi buona", ha detto il nostro segretario, prossimo vicepremier e ministro dell'Interno. Migranti, priorità sarà “a casa loro” “ Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere mantenuti a vita. “A casa loro” sarà una delle nostre priorità". Così il prossimo ministro dell'Interno. "Vorrei dare una bella sforbiciata a quei 5 miliardi di euro, che mi sembrano un po' tantini" per l'accoglienza, ha aggiunto. "Mi sono confrontato con il nuovo presidente del Consiglio. Avremo un approccio leggermente diverso da quello della signora Boldrini". "Riporteremo l'Italia fra protagonisti Europa" "Voglio far tornare l'Italia protagonista in Europa. Con le buone maniere, senza fare confusione, ma sono stufo di governi col cappello in mano. Non siamo secondi a nessuno", ha poi detto il segretario della Lega, "Impegno a vicinanza forze ordine" "Il mio impegno riguarderà la sicurezza di 60 milioni di italiani. Farò sentire la mia, nostra vicinanza alle forze dell'ordine, che non meritano di essere prese in giro dai balordi che entrano ed escono dalla galera ogni quarto d'ora, e vedremo lasciarceli più a lungo. "Nessuno deve sentirsi dimenticato" ''Per la prima volta avremo un ministero dedicato ai disabili, avremo risposte per tante persone che fino a ieri vedevano lo Stato come un nemico''. Poi ha spiegato che "uno dei primi provvedimenti che abbiamo studiato è la chiusura delle tante cartelle esattoriali di Equitalia che opprimono gli italiani e contemporaneamente daremo fin da subito la possibilità di uscire dal lavoro alle persone la cui somma dell’età e degli anni di contributi è almeno pari a 100 ". L’Italia cambia pagina, e noi siamo con il nostro capitano per dargli una mano e il prossimo anno saremo in prima linea per cambiare anche Alba, più sicurezza, più lavoro, più sviluppo, più dignità anche agli albesi sarà, grazie anche ad una squadra di governo amica, le nostre priorità a livello locale.



Marcarino Marco

Coordinatore Lega Alba