La cultura in scena per 2 mila km di borgate italiane: piccoli comuni in festa

E’ dedicato alle piccole realtà della nostra penisola, ma sta crescendo sempre di più, aprendo di anno in anno nuovi varchi. Torna quest’estate “Borgate dal vivo”, il festival dei comuni montani e marittimi che arriva a coinvolgere, per la sua terza edizione, ben sette regioni, estendendosi per oltre 2 mila km: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Umbria.

I numeri parlano chiaro: 47 comuni interessati, 93 giorni di programmazione, 16 festival in rete. È in assoluto la più grande rassegna europea dedicata ai territori più piccoli.

E per quest’anno si dovrà parlare di Performing Alps: oltre alla letteratura, saranno incluse molte altre forme artistiche, dal teatro alla musica al cinema.

Tantissimi gli ospiti, tra cui spiccano: Marco Paolini, Elio Germano, Giuseppe Cederna, Cristiano Godano, Marco Balzano, Marco Marsullo, Mirkoeilcane, Giusi Marchetta, Rosella Postorino, Matteo Bussola, Valentina Farinaccio, Roberto Camurri, e molti altri ancora.

Il festival si propone di aiutare la rinascita dei borghi combattendone lo spopolamento. Gli eventi sono pensati sia per gli abitanti di quei territori, sia per tutti i turisti alla scoperta di nuove mete.

“Il tema dell’edizione 2018 – spiega il direttore artistico Alberto Milesi – è la trasformazione del territorio, intesa in senso architettonico, turistico e sociale. Un cambiamento che può essere favorito da un progetto culturale di rete come Borgate. Mi riferisco al recupero degli immobili e degli spazi comuni, allo sviluppo di un turismo sostenibile, gestito dal basso grazie a nuove forme di accoglienza e ospitabilità”.

Il nuovo cartellone è ulteriormente arricchito grazie all’adesione a Italifestival, di cui già fanno parte “Piemonte dal vivo”, “Occit’amo”, “Todays”, “Gli aperitivi letterari”, “Assemblea Teatro” e molte altre realtà.

Ma c’è di più. “Borgate dal vivo” è divenuto un festival internazionale nel 2017 grazie alla Effe Label, e quest’anno è stato premiato dal Mibact rientrando tra i progetti selezionati per l’Anno europeo del patrimonio culturale. A solo altri quattro festival in tutta Italia è capitato lo stesso riconoscimento.

La kermesse si aprirà il 16 giugno a Ventimiglia con il concerto di Mirkoeilcane, luogo-simbolo per il dramma dei migranti denunciato nella canzone portata dal giovane cantautore a Sanremo.

Tra gli altri eventi clou, il 5 luglio ad Avigliana Teho Teardo ed Elio Germano con “Viaggio al termine della notte”; il 13 e 21 luglio, rispettivamente a Costigliole Saluzzo e Torre Pellice, Cristiano Godano; il 14 luglio, Giorgio Mirto e Christian Frascella alla Certosa di Montebenedetto, in Val di Susa.

Il programma è ancora in via di definizione e saranno comunicati prossimamente gli altri ospiti.



Manuela Marascio