Premiati gli autori del premio "Ostana - Scritture in lingua madre"

Tutti gli autori hanno portato a Ostana, attraverso il loro prezioso lavoro, la testimonianza della loro lingua madre, per celebrare insieme la biodiversità linguistica del mondo. Regino è grande innovatore e di fatto il fondatore della lingua mazateca scritta; Olluri, Poitavin e Rojc sono scrittori che con la loro opera di grande qualità contribuiscono alla diffusione e alla difesa delle rispettive lingue; Doireann Nì Ghriofa ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue poesie in lingua irlandese; Leontiev ha dato nuovo impulso al ciuvascio traducendo grandi classici della letteratura russa ed europea; Joan Isaac è senza dubbio uno dei più grandi cantautori della Nova Cançó catalana; Altuna è uno dei più importanti registi baschi della sua generazione e con "Amama" ha dato voce al basco in numerosi festival internazionali; Bob Holman è stato premiato per la sua attività in difesa della diversità linguistica nel mondo.

Questa mattina si sono esibiti in una performance collettiva, accompagnati dalla musica del gruppo Blu L'Azard.