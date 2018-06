Quante slot e vlt sono presenti tra le "sette sorelle" della Granda? E' online la mappa interattiva di "Punta su di te 2.0"

E’ da oggi online la mappa virtuale del gioco d’azzardo realizzata da "Steadycam" nell’ambito del progetto “Punta su di te 2.0” volto alla sensibilizzazione e prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP).



Si tratta di una guida per orientarsi sui locali dove sono presenti newslot e Vlt (Video Lottery Terminal) registrate all’Agenzia Dogane Monopoli nei principali centri della Granda: le “sette sorelle" Cuneo, Alba, Saluzzo, Savigliano, Bra, Mondovì e Fossano.



La mappa interattiva si può consultare al sito: http://www.puntasuditeduepuntozero.it/mappa/.



Per ogni comune è possibile individuare i locali “virtuosi” che hanno eliminato dai propri esercizi gli apparecchi a seguito della legge regionale 9/2016. In rosso è possibile individuare i locali con apparecchi newslot e vlt ancora presenti sul territorio.



Ad esempio nel capoluogo Cuneo è possibile individuare 35 centri in cui sono stati rimossi gli apparecchi, come previsto dalla legge, mentre 13 i locali pubblici autorizzati dove sono presenti newslot e vlt.



Nella mappa è possibile indicare attraverso una ricerca specifica i luoghi cosiddetti “sensibili”, ovvero con presenza di cittadini considerati maggiormente vulnerabili, ad es. istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.



In questo caso “flaggando” tra gli attributi la voce “Aree sensibili” è possibile individuare a vista – colorate di blu - se nel raggio di 500 metri – la distanza di rischio prevista dalla normativa regionale– sono presenti centri dove è possibile scommettere.



In giallo e arancione è possibile individuare dove sono presenti Presidi GAP, ovvero servizi pubblici e/o privati che possono rappresentare luoghi di ascolto e sostegno per giocatori problematici e per le loro famiglie e che offrono servizi differenti.



E’ inoltre possibile scrivere il nome di un determinato locale per valutarne la tipologia e quale sia la distanza da obiettivi sensibili.



E’ possibile effettuare segnalazioni all’indirizzo mail: puntasudite2@fondazionecrc.it



Che cos’è Punta su di te 2.0?



Il progetto, che ha preso vita nel luglio del 2016, è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con l’ASL CN1, l’ASL CN2, e i consorzio CIS; i comuni di Cuneo, Savigliano, Saluzzo, Fossano, Alba, Bra e Mondovì, la Caritas Diocesana e Libera Cuneo sono tutti enti partner dell’iniziativa.



Il progetto ha come finalità il contrasto del gioco d’azzardo e si propone di diminuire il numero di persone esposte al rischio di sviluppare comportamenti problematici e patologici, con un’attenzione particolare per i giovani e le donne. Per questo si propone di accrescere e diffondere la cultura della prevenzione e della promozione della salute, attraverso un mix di strategie, alcune mutuate dalle precedenti edizioni del progetto, altre totalmente nuove, da inscrivere in un quadro sperimentale.



“Punta su di te 2.0” è la prosecuzione di 2 progetti sperimentali sul fenomeno e la patologia da gioco d’azzardo, finanziati dalla Fondazione CRT e dalla Fondazione CRC. Il primo si è svolto sul territorio di Alba da luglio 2013 a dicembre 2014, mentre il secondo ha coinvolto l’intera provincia, nello specifico le Asl Cn1 e Cn2, i comuni di Cuneo, di Savigliano, di Fossano, di Saluzzo, di Mondovì, di Alba, di Bra, l’associazione Libera – presidio di Cuneo e la Caritas Diocesana di Cuneo.