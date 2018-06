“Gòdano i malinconici”: spettacolo di emozioni e ironia a Busca

La prima di Carte da decifrare, il nuovissimo format studiato apposta da Fondazione Artea per essere ambientato al Roccolo, con i contributi della fondazione Crc e della Città di Busca e in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori, Piemonte dal Vivo, l’ associazione Castello del Roccolo, ha comunque dimostrato di essere un’idea che appassiona, sposando felicemente la letteratura alla musica.



Cristiano Godano, cantante e chitarrista noto principalmente per la sua attività con il gruppo rock Marlene Kuntz, e Diego Da Silva, scrittore, giornalista e sceneggiatore, autore della quadrilogia dedicata all’avvocato d’insuccesso Vincenzo Malinconico, hanno dato vita, nel tardo pomeriggio, ad un happening carico di emozioni e di ironia, dal titolo perfetto “Gòdano i malinconici”.



Il “cuore” dell’evento quando nella conversazione fra i due artisti in scena, fra una lettura ed una canzone, Da Silva evoca il rimorso e, inconsapevolmente (“stiamo parlando a braccio, senza un copione” avevano precisato poco prima), porta l’amico a parlare di un grande dolore molto recente, la morte del padre avvenuta tre giorni prima. Presenti in platea anche la madre e il fratello, Godano regala al pubblico un momento di intimità inattesa. “E ora devo fare i conti con l’assenza. – dice - Prima ho cercato di scrivere per lui qualcosa da leggere in pubblico, ma non ci sono riuscito. Poi ho pensato anche che sarebbe stato una forma di vanità. Poi ho creduto di non cedere al pudore e ho ripetuto in chiesa un testo di 25 anni fa. Non tutto è stato risolto in questi anni. Almeno, però per l’avvenire non avrò il rimorso di noi navera fatto almeno questo per lui, all’ultimo”.



Poi lo spettacolo è continuato e Da Silva, nell'inedito reading tratto dai romanzi dedicati all'avvocato di "incuccesso", ha riportato il sorriso con le vicende del "suo" Vincenzo Malinconico.