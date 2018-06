Per “celebrare” la fine delle scuole, una giornata al Parco: ecco le proposte della Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte e Revello

Con la chiusura delle scuole, per molti bambini e ragazzi cominceranno di qui a breve le agognate vacanze estive. Per offrire loro uno scampolo di relax ed una giornata di divertimento – in alcuni casi adrenalinico – la Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte e di Revello ha allestito, potremmo definirlo così, un mese dedicato alla visita dei più importanti Parchi: dal celeberrimo Disneyland Parigi a quelli ricchi di attrazione di casa nostra, mete per ogni tipo di esigenza, per tutte le tasche e perlopiù visitabili nell’arco delle 24 ore, a prezzi decisamente interessanti ed abbordabili.

Dal 15 al 18 giugno: Disneyland Parigi

Disneyland Parigi, fino a pochi anni fa chiamata Euro Disney Resort o Disneyland Resort Paris, è un parco di divertimenti di oltre 22 Km2 situato vicino Parigi, più precisamente nel comune di Chessy, nel dipartimento Seine-et-Marne. Inaugurato nel 1992 conta attualmente una media annua di visitatori superiore a 15 milioni ed è l’attrazione turistica più visitata di Francia e d’Europa. Disneyland Parigi è un sogno a occhi aperti per i bambini, ma sa farsi apprezzare a tute le età. Un luogo di divertimento dove poter passare un giorno, o più, circondati dalla magia Disney. Ecco le 10 attrazioni assolutamente da non perdere. Big Thunder Mountain: il persorso di questo Roller Coaster (Montagne Russe) vi lascerà senza fiato. A bordo di un treno da miniera potrete godere di un panorama spettacolare, dalla natura circostante e dagli effetti speciali curati in ogni minimo dettaglio. Questa giostra è un’istituzione del parco già dalla sua apertura nel 1992.

Pirates of the Caribbean: un viaggio in barca nelle ambientazioni molto scenografiche sul tema dei pirati. Gli effetti sono talmente realistici che sorprenderrano anche i visitatori più esigenti. Space Mountain, Mission 2: la montagna russa più famosa di Disneyland Paris dove viaggerete nello spazio in un ambiente rétro-futurista. Tower of Terror: questa torre è l’edificio più alto del parco (61m). L’attrazione vi porta nelle atmosfere di un albergo immaginario, The Hollywood Tower Hotel. Attenti all’ascensore, è un po’ pericolante! “It’s a small world”: a bordo di una barchetta entrerete in un magico e curatissimo mondo delle bambole. La musica ripetitiva vi perseguiterà per tutta la giornata. Peter Pan’s Flight: in questo dark ride volerete letteralmente lungo i racconti dell’isola che non c’è. Molto amata dai bambini, ma anche dagli adulti. Cinémagique: premiata nel 2003 come una delle attrazioni più belle al mondo, è il cinema come non l’avete mai visto: azione, emozioni e storie da vivere. Ratatouille: ultima arrivata a Disneyland Paris, questa attrazione sta riscuotendo un grandissimo succcesso. Lasciatevi inseguire per le cucine in compagnia del piccolo chef Remy. Phantom Manor: questa attrazione è uno dei simboli dei parchi Disney in giro per il mondo. Lungo un percorso molto tetro visiterete un suggestivo casale coloniale infestato dai fantasmi. Crush’s Coaster: a metà tra le montagne russe e un dark ride (percorso al chiuso) sull’universo del Mondo di Nemo. Dal suo arrivo nel 2007 è una delle attrazioni preferite di tanti visitatori.

Trasporto in pullman Gran Turismo, 1 pernottamento in Hotel 3 Stelle con trattamento di mezza pensione, ingresso al parco di Disney, escursione come da programma, assicurazione medico bagaglio ed accompagnatore: 399 euro

Sabato 16 giugno: Speciale Notte Bianca a Gardaland

Le attrazioni per i Piccoli Sognatori (Peppa Pig Land, Kung Fu Panda Academy, Prezzemolo Land, Albero di Prezzemolo, Doremifarm e Volaplano), quelle per gli Avventurieri di ogni età (I Corsari: la Vendetta del Fantasma, San Andreas 4-D Experience, Mammut Fuga da Atlantide, Jungle Rapids e Colorado Boat), quelle più adrenaliniche per gli amanti del brivido (Shaman Oblivion, The Black Hole Raptor, Blue Tornado, Space Vertigo e Magic House) e l’immancabile incontro con Prezzemolo ed i suoi amici, il 16 giugno si mescoleranno al sound dei dj RTL 102.5 fino all’una di notte e Piazza Valle dei Re magicamente diventerà un’immensa discoteca sotto le stelle.

Viaggio in pullman ed ingresso al parco: 58 euro

Domenica 17 giugno: Leolandia

Leolandia è il parco divertimenti per bambini più amato d’Italia e il luogo ideale per il divertimento di tutta la famiglia. Immerso in un grande parco verde, offre oltre 40 attrazioni e giostre adatte a tutte le età. I bambini potranno incontrare dal vivo i Superpigiamini, i simpatici Masha e Orso, salire a bordo del Trenino Thomas, visitare il Mondo di Peppa Pig e aiutare Geronimo Stilton in una missione davvero speciale. Inoltre, emozionanti spettacoli per bambini, tanti animali e la storica Minitalia vi aspettano! Leolandia è il parco dove i sogni prendono vita!

Viaggio in pullman ed ingresso al parco: 49 euro

Sabato 23 giugno: Cowboyland di Voghera

Cowboyland è un luogo ideale per la famiglia dove trascorrere un intero giorno tra le divertenti attività dedicate soprattutto ai più piccoli. Cowboys e Indiani saranno in vostra compagnia per una serena gita all’aria aperta a contatto con la natura.Una straordinaria occasione per conoscere da vicino anche molti animali che popolano le praterie e i ranch degli Stati Uniti d’America. Il parco si sviluppa su un’area di 30.000 mq., ma orientarsi non è mai un problema. Strutturato in modo semplice per agevolare i piccoli ospiti, comprende una sola strada principale di collegamento fra tutte le attrazioni e costruzioni realizzate con materiali naturali. Numerose le zone picnic dove poter consumare uno spuntino o più semplicemente riposarsi all’ombra. “Cowboyland” ha studiato e sviluppato una serie di attrazioni nel più caratteristico “stile western” pensando al divertimento dei bambini senza, ovviamente, trascurare tutta la sicurezza necessaria. Molti dei bambini che non hanno mai visto una mucca, un asinello o un tacchino, a Cowboyland potranno finalmente vedere da vicino moltissimi animali, comprese diverse specie che vivono oltre oceano e contemporaneamente imparare come e dove vivono. Inoltre, assistiti dallo staff e con l’aiuto di una serie di cartelli descrittivi, scopriranno vita e tradizioni degli indiani ed i cowboys unitamente alle leggende del vecchio, selvaggio west.

Viaggio in pullman ed ingresso al parco: 50 euro

Domenica 24 giugno: Parco Acquatico “Le caravelle”

È Cristoforo Colombo, con il suo cannocchiale rivolto verso nuove terre da scoprire, ad accogliere gli ospiti del Parco Acquatico "Le Caravelle" di Ceriale con i suoi 80.000 mq di divertimento.

Cosa serve per passare una bella giornata a "Le Caravelle"? Una sola cosa: il costume da bagno. Al resto ci pensa il Parco. Gli ospiti de "Le Caravelle" possono dedicarsi alla tintarella su sdraio e lettini, gustare spuntini, panini e golosità proposte da numerosi chioschi del Parco, dal self service, accomodarsi nelle aree pic-nic immerse nel verde, affidare i bambini ad un competente staff che presso il baby club offre loro la propria compagnia. Naturalmente sono i giochi ad essere la prima attrattiva: l'elettrizzante percorso azzurro del Multipista, le accoglienti corsie del Foam per scivolare affiancati e condividere le emozioni, le tranquille e rilassanti correnti del Fiume Lento, il relax di un tonificante idromassaggio nella quiete dell' "Isola che... c'è". Che altro ancora? L'enorme piscina che da calma si fa tumultuosa con vere onde da cavalcare. I variopinti toboga con i loro serpentoni, gli scivoli "kamikaze" per i più temerari, i tentacoli del polpo magico o la conquista della "piramide Azteca" per la gioia dei bimbi. Un'emozionante discesa sui ciambelloni attraverso "l'antro di Huracan", lungo le rapide del "Rio Bravo" e del "Rio Colorado", ed infine un'avvincente sfida tra amici presso i campi da beach volley. E tra un tuffo e l'altro "Aquadance" la discoteca acquatica, gli spettacoli proposti da attori professionisti ed il trenino che attraversa il Parco e conduce gli ospiti ad esplorarne le attrazioni.

Viaggio in pullman ed ingresso al parco: 50 euro

Domenica 24 giugno: Safari Park di Pombia

Safari Park si estende su una superficie di oltre 40 ettari a Pombia, a metà strada fra Novara ed il Lago Maggiore. Con un unico biglietto il Parco consente di trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e della natura, si divide infatti in un'area faunistica che ospita animali che vivono in libertà da osservare a bordo dei propri veicoli o dei trenini del Parco, fra i quali lemuri, ghepardi, zebre e specie a rischio di estinzione come rinoceronti bianchi e tigri siberiane, ed un Parco divertimenti con oltre 30 giostre ed attrazioni per grandi e piccini, come l'oscillante Nave Pirata, i tronchi acquatici, il brucomela, il trenino della felicità, la ruota panoramica e gli Zambesi Boat, per divertenti scivolate su ciambelloni. Durante la giornata è possibile assistere a dimostrazioni di volo e di abilità, come quelle dei pappagalli e quelle dei rapaci nella Fortezza del Falco, e ad emozionanti spettacoli dal vivo, come Fantasia Latina, con cavalli danzanti e gauchos argentini, e Giochi e Illusioni nell'Antica Roma, spettacolo di illusionismo in scena nell'Arena Romana.

Molte aree del Parco sono al coperto e riscaldate, come i vari Padiglioni in cui scoprire altre curiose specie animali, dal Rettilario, con la sua collezione di serpenti velenosi alla Riserva degli Insetti Giganti, con locuste, blatte ed una mostra di farfalle e coleotteri, senza dimenticare l'Acquario, con 20 vasche in cui nuotano squali, murene e piranha. A completare l'offerta del Parco il Bosco Giurassico, con riproduzioni di dinosauri a grandezza naturale, "La vita del Bosco", percorso botanico con pannelli illustrativi delle varie specie presenti, e la Fattoria Far West, con bisonti americani, animali da cortile ed un maneggio con i ponies, tanto amato dai bambini.

Viaggio in pullman ed ingresso al parco: 49 euro.

Domenica 1 luglio: Parco Avventura Chaberton

Il Parco Avventura offre 61 giochi sugli alberi assolutamente sicuri, suddivisi in cinque livelli di difficoltà, da 1 a 12 m di altezza, accessibili a tutti i bambini e ragazzi a partire dai 3 anni di età adatti a grandi e piccini e a coloro che vogliono mettersi alla prova attraversando piattaforme e percorsi ad ostacoli sospesi tra i larici. Oltre all'attività sportiva, Guide Alpine e Biologi propongono divertenti laboratori didattici sui temi legati all'ambiente alpino, alla flora e alla fauna dell'Alta val di Susa.

Viaggio in pullman ed ingresso al parco: 45 euro.

Dal 28 al 29 luglio: Mirabilandia

Mirabilandia, la terra delle meraviglie, è un Parco tematico e acquatico nel cuore della Riviera Romagnola con attrazioni da record e spettacoli per tutta la famiglia quali il Divertical è il water coaster più alto del mondo che permette di sfrecciare sull’acqua a oltre 110 km orari, dopo un tuffo vertiginoso da 60 metri, iSpeed è il roller coaster da primato che regala brividi e sensazioni come quelle provate dai piloti di Formula Uno raggiungendo i 55 metri di altezza con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,2 secondi, Katun, grazie al quale si è sospesi nel vuoto a 50 metri di altezza, sorvolando le rovine di una misteriosa città Maya. A questo punto non resta che provare un lancio in verticale fino a 60 metri e la conseguente caduta mozzafiato, giù nel vuoto, a bordo delle Oil Towers. Infine, per ammirare il panorama, si può salire su Eurowheel che con i suoi 90 metri è la più alta ruota panoramica dell’Europa continentale. Gli appassionati del lontano west non potranno perdersi le mille avventure della Far West Valley, la nuova area tematica inaugurata nel 2016 che offre tante nuove emozioni formato famiglia. E poi ancora intere aree dedicate alla gioia dei più piccoli come la vivace Bimbopoli e la giurassica Dinoland! A Mirabilandia per passare dall’aria all’acqua il salto è breve, perché nel divertimento ci si può anche tuffare grazie a Mirabeach, il Parco acquatico di Mirabilandia.

Viaggio in pullman ed ingresso al parco:135 euro (bambini sino a 12 anni 90 euro)

Domenica 29 luglio: Acquapark di Ondaland

Un mondo di scivoli, piscine e tante tante onde…C’è tutto quello che ti aspetti da una vacanza all’insegna dell’adrenalina e del divertimento. Il parco è suddiviso in tre aree tematiche, l'area chiamata Water Adventure, Kids Area e Sport & Wellness. All’interno dell’area Water Adventure non puoi iniziare il tuo percorso senza provare il River Rapid, una discesa mozzafiato, da fare anche in coppia. Sempre all’interno dell’area Water Adventure si trovano il Black Hole, il tubo che ti sorprende, il Fantasy River, lo straordinario scivolo ricco di tornanti e rettilinei mozzafiato. Se si ama l’adrenalina, ecco allora il Kamikaze, una discesa mozzafiato per emozioni superadrenaliche. Se invece si vuol provare una doppia emozione, c’è allora il Twister, una discesa mozzafiato per chi vuole provare il gusto del vortice. Sempre all’interno dell’area Water Adventure c’è la Multipista a cinque corsie per sfide con gli amici per poi tuffarsi nella grande piscina.

Se invece si vuole scivolare al ritmo di samba, il Toboga è lo scivolo ideale e poi viene il bello. Cn l’Hydrotubo, un salto nel buio all’interno di un tunnel ad alta pressione e se questo fosse sufficiente per fare provare emozioni, ecco allora l’Hydrotubo Kamikaze, anch’esso un salto nel buio all’interno di un tunnel con pendenze mozzafiato. Anche il Super kamikaze è l’attrazione per gli amanti dell’adrenalina, per chi ama il puro divertimento in caduta libera.

Una delle attrazioni più rilassanti del parco è il Fiume lento, dove godere all’interno di un canotto un fresco momento di relax, ma se Se dopo aver provato l’Hydrotubo, l’Hydrotubo Kamikaze non si fosse ancora soddisfatti, il Blade Runner conquisterà tutti, con il suo vero e proprio giro sulle montagne russe sul filo dell’onda. Blade Runner è una vera Roller Custer a pelo d’acqua per evoluzioni da cardiopalma. Vero sballo è invece l’Invertigo, una discesa mozzafiato con un’inversione a tutta velocità con grandi accelerazioni. Se invece si vuol godere un percorso con gli amici o con la famiglia, c’è il Kobra, un sinuoso acquascivolo a quattro posti per un viaggio a dir poco divertente. Da brivido è invece lo Space Boat, semplicemente un tuffo nel vortice del divertimento. E quando si penserà di aver provato qualsiasi emozioni, ci si prepari per un viaggio con doppio giro della morte sul Dual loop che lascerà senza fiato.

Viaggio in autobus e ingresso al parco: 46 euro

Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni sono a disposizione le agenzie di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e Revello (0175.257396) – a disposizione per Estate Ragazzi e viaggi organizzati - oppure la mail info@polarisviaggi.it o il sito internet revello@polarisviaggi.it.