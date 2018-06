Cuneo, via Roma accessibile ai residenti per un pomeriggio a settimana

Criticità, malessere, peggioramento della qualità della vita e, concretamente, rischio di fuga dal centro storico: questa l'estrema sintesi. Che coincide con una ZTL ritenuta non efficace, con la pedonalizzazione di via Roma che comporta troppi disagi per accedere alla propria abitazione, con la presenza di troppi locali di somministrazione, con parcheggi abusivi ovunque, con la mancanza di decoro anche per la presenza di rifiuti abbandonati in zone di pregio della città

Cosa chiedono i residenti della zona per migliorare la situazione? Varchi della ZTL sorvegliati anche in uscita. Succede, infatti, che una persona che non ha diritto di accedere all'area entri prima dell'accensione dei varchi, parcheggi indisturbato e poi se ne esca senza alcun tipo di sanzione. Si entra regolarmente, si staziona per qualche ora con la macchina nei parcheggi che dalle 20 in avanti sarebbero destinati ai residenti e poi se ne escono indisturbati, perché nessuna telecamera riprende le targhe ai varchi in uscita. "E' troppo facile violare la ZTL", sostengono. Così come ritengono che via Roma sia troppo blindata per i residenti. "Chiediamo l'accesso a via Roma almeno tre giorni a settimana, per qualche ora tardo pomeridiana, oltre che il sabato mattina, almeno dalle 7 alle 10".

L'assessora alla Polizia Municipale Paola Olivero: "I controlli ripartiranno sia per la Ztl e per i locali, stiamo ragionando sul terzo turno dei vigili, ma al momento non abbiano risorse a sufficienza". Le prossime assunzioni, come specificato da Guido Lerda, saranno proprio nel settore della Polizia Locale, già nei prossimi mesi. Al momento, invece, le cifre da investire per le telecamere sono troppe.

L'assessore Davide Dalmasso su via Roma: "Da più parti abbiamo la richiesta di avere accessi in orari diversi da quelli consentiti (7-10.30 lunedì mercoledì e venerdì). Stiamo valutando un'ipotesi: testare almeno un giorno a settimana, la prossima estate, l'accesso a via Roma in orario serale 17.30-20 solo per i residenti. Non è la stagione migliore per questo test, ma dobbiamo capire in fretta se è fattibile.

Poi cose più semplici: telecamere nell'area del cimitero cittadino (già due installate, come confermato dalla Giunta), una casetta dell'acqua, la sistemazione dei viali ciliari, un maggior controllo ai giardini Fresia e il problema dei rifiuti abbandonati vicino alle zone dei cassonetti. Ancora Dalmasso: "Ad oggi abbiamo 6 batterie di bidoni, alcuni danno problemi, perché il conferimento non è ben fatto. Ma al momento non possiamo toglierli. E' spesso un problema di maleducazione da parte di diversi residenti del centro storico, che non differenziano e lasciano i sacchetti in giro. I controlli ci sono e stanno iniziando ad arrivare le sanzioni".

Sui viali ciliari è intervenuto il sindaco Federico Borgna: "L'epicentro dei prossimi investimenti è più spostato a sud, ma nella strategia complessiva abbiamo inserito anche la riqualificazione di tutti i viali ciliari e delle ripe. Ad oggi ci è stata data una cifra che non comprenderà i viali, ma sono ottimista perché, come per il PISU, ci verranno messe a disposizione altre risorse. Entro il termine del 2022 in cui dovremo rendicontare riusciremo a intervenire in corso Monviso, viale Angeli, corso Kennedy e corso Giovanni XXIII".