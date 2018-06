Rodello: i Controvento sbarcano in piazza Vittorio Emanuele per un concerto attesissimo

È grande attesa per il concerto in programma a Rodello sabato 9 giugno a partire dalle ore 21 in piazza Vittorio Emanuele che vedrà protagonisti i Controvento - Nomadi Tribute Band riconosciuta ed Edita dai Nomadi con il loro primo Album Polvere Bianca.

L’evento, che si preannuncia speciale e ricco di sorprese, è patrocinato dal Comune ed è stato organizzato dalla Confraternita dei Tajarin che servirà cena in piazza dalla ore 19 su prenotazione, mentre alle ore 18 andrà in scena la gara di karaoke.

I Controvento, come il famoso gruppo di Novellara, sono affezionati al territorio, fedeli a semplici parole d’ordine musicali e vantano un rapporto con il pubblico fatto di complicità, di fiducia, di sincero affetto che è unico nel suo genere.

La presenza del prestigioso complesso è il biglietto da visita che introduce una serata che sprigionerà ritmo, energia, rock e freschezza. Perché le canzoni dei Nomadi conducono in una nuova dimensione, quella del cambiamento, per guardare in faccia al futuro con grinta e speranza. Forte di ciò, la band piemontese presenterà il nuovo singolo dal titolo “Angeli”, scritto apposta per loro dall’autore Mario Bellovino e che farà parte del nuovo album in fase di lavorazione, che verrà registrato in autunno e distribuito ad inizio del prossimo inverno.

Mario Bellovino è stato autore per il 37° Festival della Canzone italiana in Belgio, presso il Palais des Congres di Liege, nella Salle Reine Elisabeth, organizzato dal Movimento arte e cultura di Bruxelles ed in collaborazione con La Ville de Liege e Radio Hitalia. La giuria del premio, composta da critici musicali, ha premiato l’artista per l’interpretazione, le parole evocative ed emozionanti e per la musica del compositore/autore Mario Bellovino.

L’album contenente la canzone sarà in uscita ad inizio 2019, edito ancora una volta dalle Edizioni e Produzioni i Nomadi. Come sempre, i pezzi saranno di impatto e tratteranno temi di alto valore umano. Ma non finisce qui. L’appuntamento di sabato 9 giugno è da non perdere anche per gli importanti contenuti benefici. S

piegano in coro i Controvento Gigi, Kevin, Simone, Lorenzo e Diego: "In collaborazione con l’Arca Solidale - Associazione di accoglienza e solidarietà verso i bambini -, durante la serata, alcuni bambini di Cernobyl saliranno sul palco e con la band canteranno la canzone “Crescerai” che sarà il nostro augurio per una vita serena ed in salute. Durante la serata saranno raccolti fondi con donazioni libere e spontanee per l’associazione che sostiene economicamente i viaggi dei bambini che dalle terre dell’Ucraina martoriate dalle radiazioni raggiungono il Piemonte per una cura di aria salubre. I Controvento hanno deciso di dedicare il loro tour estivo a questa causa e durante tutti i loro concerti estivi raccoglieranno fondi per questa associazione e, in alcune date, che saranno comunicate, anche per l’associazione Crescerai di Beppe Carletti. La collaborazione tra Mario Bellovino ed i Controvento nasce così da una passione comune per la musica e da un progetto di solidarietà che subito ha accomunato i cuori per rendere la musica veicolo di amore verso la Vita. Presente anche l’associazione Anffas che in collaborazione con la Confraternita dei Tajarin lavora per i ragazzi con sindrome di Down e che li renderà partecipi nella preparazione dei tajarin stessi. I Controvento vi aspettano e insieme a voi cercheranno di cambiare, in una serata entusiasmante, una briciola del mondo per renderlo infinitesimamente migliore. Anche se di poco, rispetto al bisogno del mondo, l’oceano di bene sarà comunque più grande anche di una sola goccia". Riempire le piazze? Con i Controvento e la solidarietà si può!