Savigliano, sul “caso Botta” interviene il segretario cittadino del Pd

Le minoranze del Consiglio comunale di Savigliano vanno all’attacco sulla mancata sostituzione dell’assessore dimissionario Isabella Botta e non si fa attendere la replica del segretario cittadino del Pd, Marco Paonne, già assessore al Bilancio quando sindaco era Claudio Cussa.

Scrive Paonne “Leggo in questi giorni di alcune considerazioni da parte di esponenti della minoranza, rispetto all’attuale situazione della giunta saviglianese. Volevo rassicurare tutti in merito ai paventati litigi e/o contrasti della maggioranza, garantendo che questi non esistono e sono frutto di mera fantasia. Come segretario del circolo Pd di Savigliano – afferma , dopo aver affrontato la situazione con il coordinamento e il gruppo consiliare, mi sono incontrato diverse volte con il sindaco proprio per confrontarci sul tema: non ho mai discusso su nomi specifici, anzi ho sempre indicato come sia innanzitutto necessario scegliere una persona disponibile, competente e di sicuro affidamento, che possa essere un punto di forza per il gruppo degli assessori; se fosse il caso, piuttosto andando anche a rivedere nel dettaglio alcune deleghe, senza stravolgere l’assetto attuale, quanto piuttosto garantendone il bilanciamento. Non nascondo, naturalmente, di aver sollecitato il sindaco nel merito di una scelta orientata al gruppo del Pd, ma non per forza ponendo questo tema come vincolate.

Come partito – aggiunge ancora Paonne - riteniamo fondamentale che il nuovo assessore possieda le caratteristiche che ho evidenziato, perché l’amministrazione, a maggior ragione ora, ha estremamente bisogno di un supporto di questo tipo”.

Paonne non si sottrae alla questione più spinosa sul tappeto, che riguarda il ventilato passaggio dell’assessore Botta da un ruolo politico ad uno tecnico nell’ambito del municipio saviglianese.

“In merito invece alle voci relative all’ingresso dell’ex assessore Botta nell’organico dei dipendenti comunali – spiega - abbiamo espresso al sindaco, Giulio Ambroggio, sia in forma privata che pubblica, tutte le nostre perplessità circa l'inopportunità etica e politica di questa situazione. Non entriamo nel merito della correttezza formale e normativa della questione, perché riteniamo che la stessa sia stata vagliata e controllata dagli organi comunali competenti. Non possiamo però non esprimere come partito le perplessità esposte in precedenza. Un tale tipo di scelta, purché legittima, in futuro potrebbe suscitare diverse problematiche di gestione, nonché – conclude il segretario cittadino del Pd - costituire un precedente significativo per la città di Savigliano”.