In ricordo di Giulio Dalbesio ottenuto un importante risultato nella cura contro il cancro

Esattamente due anni fa, il 7 giugno 2016, a causa di un microcitoma a piccole cellule, se ne andava Giulio Dalbesio, marito, papà, nonno, uomo giusto e dal grande cuore, che ha sempre portato avanti ciò in cui credeva con grande determinazione e forza.

Con lo stesso spirito è nato lo scorso anno il progetto “Ricordati di Giulio… Le battaglie si vincono sempre” dove, con le sottoscrizioni, lo spettacolo teatrale, il concerto dei Nomadi a Costigliole Saluzzo ed il contributo dell’Associazione “Augusto per la Vita”, è stato possibile raccogliere la somma considerevole di € 14.000,00, donata all’Istituto Oncologico di Candiolo (AIRC) per sostenere una parte del lavoro della Dott.ssa Chiara Camillo, co-autrice della ricerca coordinata dal Dott. Guido Serini, proseguendo idealmente il percorso tracciato da Giulio, che ha sempre creduto fermamente nella solidarietà e nel valore della ricerca.

È notizia delle scorse settimana che quei soldi hanno contribuito ad ottenere un risultato importante nella cura del cancro: la versione ingegnerizzata della “Semaforina 3”, una proteina utile per la riparazione dei vasi sanguigni tumorali (abnormi e malformati a causa della malattia, risultano poco efficaci nel trasporto dei farmaci e dell’ossigeno), mantenendone la struttura e migliorando quindi l’efficacia delle cura e dell’ossigenazione.

La rivista americana Science Translational Medicine riporta testualmente "C.C. was supported, in part, by the Giulio Dalbesio Memorial Cancer Research Fellowship, in partnership with Associazione Augusto per la Vita." ("Chiara Camillo è stata sostenuta in parte dalla borsa di studio per la Ricerca sul Cancro in memoria di Giulio Dalbesio, organizzata in collaborazione con l'Associazione Augusto per la Vita").

Un grazie sincero va a tutti coloro che con piccole e grandi donazioni, hanno contribuito alla realizzazione del progetto, grazie a chi ha aiutato materialmente, grazie all’Associazione “Augusto per la Vita” ed al Dott. Guido Serini. Il modo migliore per ricordare Giulio Dalbesio è esattamente questo: credere in se stessi, fare qualcosa di concreto per gli altri, collaborare per costruire un futuro migliore per tutti, non arrendersi mai e ricordarsi che, insieme, “LE BATTAGLIE SI VINCONO SEMPRE!”.