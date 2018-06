La scuola finisce, la ZTL inizia: rivoluzionato il traffico a Mondovì Piazza

Come ampiamente preannunciato nelle scorse settimane su queste colonne, con l'ultima campanella dell'anno scolastico 2017/2018 a Mondovì scatterà la sperimentazione della nuova ZTL a Piazza.

Nello specifico, da domenica 10 giugno a domenica 30 settembre saranno apportate alcune modifiche alla viabilità in piazza Maggiore: l'area diverrà, a tutti gli effetti, pedonale, dalle 12.30 alle 7 del giorno successivo nelle domeniche e nei festivi e dalle 19.45 alle 7 nei giorni feriali e i parcheggi di fronte ai portici soprani verranno rimossi. Entro la fine del mese, inoltre, essa verrà segnalata mediante il posizionamento di un display informativo e controllata grazie alle telecamere di lettura targhe trasferite da via Giolitti.

NOVITÀ - "Negli stessi orari previsti per la pedonalizzazione della parte superiore della piazza - spiegano dal municipio - sarà attiva la zona a traffico limitato in via delle Scuole, con transito consentito unicamente a residenti e autorizzati e controllato mediante il varco già presente ad inizio strada. Per agevolare il trasporto di strumenti musicali ingombranti o pesanti, agli utenti delle Scuole musicali che ne faranno richiesta verranno, inoltre, concesse autorizzazioni per percorrere il primo tratto di strada fino allo slargo di fronte alla chiesa di Santa Chiara, con obbligo di uscita da piazza IV Novembre. L'accesso a residenti e autorizzati di via Carassone, via Gallo e via Vitozzi, durante la ZTL, sarà garantito anche in via Carassone, in entrambi i sensi di marcia. Resteranno aperte le altre strade; in particolare via Vico non subirà limitazioni, fatta eccezione per quelle già previste al mattino, durante i periodi scolastici, per evitare penalizzazioni al tessuto economico locale".

I CUBOTTI - "Una modifica - dichiara Paolo Adriano, primo cittadino monregalese - tesa a restituire maggiore fruibilità, anche estetica, alla storica piazza Maggiore. Le variazioni progettate fanno parte di un'operazione combinata su più fronti con a capo il potenziamento dell'offerta turistica e culturale. Ma in programma ci sono anche l'avvio dell'iter per l'incremento ed efficientamento del servizio di trasporto pubblico e la modifica dell'illuminazione e degli arredi nell'intera area". Intanto, spariranno i famigerati cubotti, che al momento non saranno sostituiti: "Confidiamo nel senso civico e nella collaborazione da parte dei cittadini che fruiranno del nuovo assetto. Abbiamo scelto di partire, non a caso, in coincidenza con la bella stagione, quando il quartiere alto può trasformarsi in piacevole punto di ritrovo per le famiglie monregalesi e per i visitatori. In quest'ottica, la nuova immagine della piazza verrà ridisegnata grazie anche ad un crescente coinvolgimento di esercenti e commercianti: agevolazioni in materia di occupazione del suolo pubblico punteranno, infatti, ad incentivare l'installazione di tavolini per la somministrazione di cibi e bevande all'aperto. Tutte le modifiche saranno, comunque, attuate con il supporto e la collaborazione della polizia locale che provvederà ai necessari controlli ed alla verifica del rispetto delle regole".

I PARCHEGGI - Capitolo parcheggi: "Quelli presenti di fronte ai portici sottani (per un totale di 14 stalli, cui si aggiunge un posto auto destinato ai diversamente abili) saranno fruibili per la sosta a pagamento lungo il giorno, con una permanenza massima di un'ora, e riservati ai residenti nelle fasce orarie di pedonalizzazione e ZTL - affermano dal palazzo municipale -. Nell'area della piazza di fronte alla chiesa della Missione, verranno, inoltre, definiti 5 posti auto aggiuntivi, regolamentati con zona a disco orario di 30 minuti, fruibili solo nei giorni feriali, dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, con divieto di sosta dalla sera alla mattina successiva. Ulteriori posteggi aggiuntivi sono stati ricavati in via Vico e in via San Pio V (6 in totale): saranno utilizzabili mediante zona a disco di durata massima pari a mezz'ora, dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 dei giorni feriali e accessibili senza limitazioni nei restanti orari e nei giorni festivi. In via Grassi di Santa Cristina, nel tratto compreso tra vicolo Bellone e l'accesso al cortile del palazzo di Giustizia, saranno realizzati 9 stalli di sosta riservati ai residenti negli orari dell'area pedonale, così come anche il parcheggio nell'area retrostante l'istituto 'Rosa Govone'".