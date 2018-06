Condizionatori portatili: come ottenere il bonus fiscale del 2018

Da ormai diversi anni, la legge italiana cerca di incentivare gli interventi che vengono fatti su un edificio che favoriscono la riqualificazione energetica, cioè quelle opere che permettono di produrre la stessa energia, con maggiore efficienza e con un minor consumo.

La legge di bilancio 2018 ha però portato alcune novità molto importanti rispetto a quelle degli anni passati, che consentono per quest'anno, di ottenere il cosiddetto "bonus aria condizionata" con i climatizzatori fissi, con i climatizzatori portatili e, addirittura, anche con alcuni ventilatori.

In questo articolo ci occuperemo nello specifico dei condizionatori portatili, che, come ci spiega il sito ilcondizionatoreportatile.it, sono disponibili in una vasta gamma di opzioni e soluzioni per tutte le necessità, oltre ad essere adatti anche ad edifici in cui per motivi vari (ad esempio edilizi) non si può installare un climatizzatore fisso.

Il bonus condizionatore portatile 2018: quando si può ottenere?

La legge di bilancio non parla di preciso del condizionatore portatile, ma più in generale degli interventi di riqualificazione energetica, che comunque comprendono anche questo tipo di prodotti.

Tale riqualificazione tuttavia, non riguarda tanto l'aria condizionata (quindi l'aria fresca), bensì l'aria calda, perché gli incentivi vengono forniti per sostituire le caldaie con qualcosa di più efficiente; per questo motivo è essenziale che il climatizzatore abbia la pompa di calore, sia cioè, in grado di produrre aria calda.

La produzione di aria fresca per la legge è indifferente, ma se acquistiamo un climatizzatore che fa solo aria fresca (perché ce ne sono diversi) non avremo comunque diritto al bonus.

Altro aspetto importante da considerare è l'efficienza energetica: poiché il bonus viene fornito per migliorare l'efficienza, è chiaro che bisogna prendere un climatizzatore che abbia una classe energetica piuttosto alta in riscaldamento (anche qui conta il riscaldamento, non il raffreddamento); pertanto deve essere almeno di classe A+, meglio se A++, perché deve superare, per la potenza necessaria, la capacità che avrebbe una caldaia a condensazione.

Non è necessario, comunque, un climatizzatore potente: se dobbiamo riscaldare (al solito, la legge ragiona in termini di riscaldamento, non di raffreddamento) una stanza di 10 metri quadrati è sufficiente un portatile piccolo, e possiamo aver diritto al bonus comunque. L'importante è che non ci sia nella stanza che vogliamo raffreddare, un termosifone collegato ad una caldaia, altrimenti il bonus non verrà riconosciuto.

Un problema, comunque, oltrepassabile con molta semplicità con un portatile: poiché si può spostare, basta indicare come destinazione una stanza in cui il riscaldamento non c'è (basta che sia relativa alla casa, quindi va bene un garage o una rimessa) per poter avere diritto al bonus.

Come si richiede il bonus e a quanto ammonta?

Per poter certificare quanto abbiamo appena detto c'è bisogno di un tecnico specializzato che faccia una relazione sull'efficienza energetica del condizionatore e sulle dimensioni della stanza in cui, in teoria, dovrebbe rimanere, certificando anche che in quella stanza manca il riscaldamento.

Senza la certificazione il bonus non può essere richiesto, per cui bisogna considerare che la detrazione da diritto ad un risparmio, ma anche che la relazione va pagata, in pratica va pagato l'intervento del tecnico.

La detrazione ammonta al 50% della spesa per il condizionatore, e sale al 65% se acquistiamo il climatizzatore contemporaneamente ad una ristrutturazione edilizia. Per cui potremo avere un risparmio solo se il costo del condizionatore è piuttosto elevato.

Facciamo un esempio: se un condizionatore costa 200 euro, abbiamo una detrazione del 50% ma il tecnico per la relazione ci costa 100 euro, non avremo alcun risparmio e richiedere la detrazione è di fatto inutile. Invece se il climatizzatore costa 800 euro avremo una detrazione di 400 euro, a fronte di una spesa di 100: in questo modo avremo un buon risparmio, di 300 euro, per cui vale la pena iniziare l'iter per la richiesta della detrazione.