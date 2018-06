Gardaland: tutti i week-end pullman organizzati dalla provincia di Cuneo

La stagione estiva è alle porte e Gardaland, il famoso parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, si prepara come ogni anno ad essere una delle mete più gettonate per una gita fuori porta. La maggior parte dei visitatori in partenza dalla provincia di Cuneo raggiunge infatti il parco divertimenti durante un viaggio della durata di una sola giornata, rientrando alla sera al proprio luogo di residenza dopo aver trascorso una giornata sicuramente molto intensa e appagante, ma inevitabilmente anche stancante.

Perché quindi non prendere in considerazione un mezzo di trasporto alternativo alla propria automobile, evitando così di perdere i benefici effetti di relax e spensieratezza accumulati sulle attrazioni di Gardaland dovendosi concentrare alla guida per un tragitto che raggiunge i circa 350km? Non dover guidare e potersi riposare, in particolar modo al ritorno, è indubbiamente una comodità da non sottovalutare.

Non essendoci treni diretti, il mezzo più comodo e riposante per raggiungere il parco è il pullman Gran Turismo.

I PULLMAN

Laschi Viaggi, in collaborazione con trenta agenzie di viaggi distribuite su tutto il territorio della provincia di Cuneo, organizza per tutti i week-end dell’estate 2018 viaggi in pullman con partenze da Cuneo, Mondovì, Fossano, Marene ed Alba.

Tutti i viaggi in programma sono già confermati, senza la necessità di dover raggiungere un numero minimo di partecipanti: ciò significa che ognuno può programmare la sua gita a Gardaland nel giorno che preferisce, senza il timore che il viaggio venga annullato.

Tra i viaggi organizzati, spiccano le proposte che consentono di prendere parte ai famosi spettacoli serali di Gardaland: coreografie, effetti spettacolari, act acrobatici e altri intrattenimenti sulle note di indimenticabili brani eseguiti dal vivo.

Inoltre, una comodità in più: tutti coloro che prenoteranno il viaggio a Gardaland tramite Laschi viaggi non dovranno occuparsi neppure dell’acquisto del biglietto per il parco divertimenti. Niente code in biglietteria, quindi: i biglietti di ingresso verranno consegnati a bordo del pullman da parte di un accompagnatore qualificato, sempre presente nei viaggi Laschi e a disposizione dei passeggeri per tutta la giornata in caso di qualsiasi necessità.

In caso di maltempo la Laschi viaggi provvederà all’annullamento del viaggio onde evitare spiacevoli situazioni di pericolo a Gardaland: in quel caso è naturalmente previsto comunque il rimborso del viaggio prenotato e non fruito.

LE NOVITÀ 2018

Ogni anno Gardaland rinnova e amplia la sua proposta con nuove giostre e nuove iniziative. Il 2018 non fa eccezione: è stata rinnovata l’attrazione I Corsari: la Vendetta del Fantasma, fa il suo esordio San Andreas 4-D Experience, una nuova esperienza in 4-D ad alta tensione, e soprattutto è stata aperta un’intera area dedicata a Peppa Pig, la maialina più famosa del mondo. Varcare la soglia della Peppa Pig Land, proprio accanto al Fantasy Kingdom, significherà salpare su di una nave dei pirati, sorvolare le nuvole con una mongolfiera, salire a bordo del trenino guidato da Nonno Pig. Si potrà visitare la casa gialla della maialina (uno spazio educativo e coinvolgente, per entrare a far parte della famiglia tutta rosa), e incontrare Peppa Pig “in persona” col suo fratellino George.

Per maggiori informazioni sui pacchetti turistici pullman e biglietto Gardaland è possibile contattare Laschi Viaggi al numero 0171.380079, una delle agenzie viaggi che effettuano la vendita dei servizi o consultare il sito web www.laschiviaggi.it/divertimento