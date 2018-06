Col varo del Governo Conte salta il banco del centrodestra

La nascita del governo giallo-verde (5 Stelle – Lega) sta mettendo a dura prova le tradizionali coalizioni in vista delle regionali del prossimo anno.



Forza Italia, che già aveva messo in campo il nome dell’eurodeputato albese Alberto Cirio per la presidenza della Regione, come espressione di un centrodestra unito, è in affanno e teme ora che la Lega sia tentata dal riproporre, anche in Piemonte, il “contratto” con i pentastellati.



Sul fronte del centrosinistra, l’attuale presidente, Sergio Chiamparino, che aveva annunciato il suo ritiro (forse troppo frettolosamente), ci sta ripensando. A determinate condizioni e riservandosi mani libere nei confronti del Pd potrebbe riproporre la sua candidatura.



Manca ormai meno di un anno al rinnovo del Consiglio regionale e, alla luce dei risultati delle ultime politiche e dei nuovi equilibri politici determinatisi a livello nazionale, ciò che pareva scontato fino a qualche mese fa torna in discussione.



La politica nazionale non potrà non avere ripercussioni sulle alleanze sia in Piemonte, sia nei quattro maggiori centri della Granda: Alba, Bra, Saluzzo e Fossano che, sempre nel 2019, saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i rispettivi Consigli comunali.



Il centrodestra non esiste più. Tre erano i partiti della coalizione: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Tre sono le posizioni politiche assunte in Parlamento al momento del voto di fiducia al Governo Conte: la Lega fa parte dell’esecutivo;



Forza Italia ha votato contro; Fratelli d’Italia si è astenuta.



Non si tratta, dunque, soltanto di rapporti momentaneamente difficili tra Lega e Forza Italia, ma del disfacimento della coalizione che appena tre mesi fa aveva espresso in questa provincia tre parlamentari eletti in altrettanti collegi uninominali: Marco Perosino al Senato, Enrico Costa e Flavio Gastaldi alla Camera.



Il partito in maggior affanno è certamente Forza Italia, che nel Cuneese conta un eurodeputato (Alberto Cirio), un senatore (Marco Perosino), un deputato (Enrico Costa) e un consigliere regionale (Franco Graglia).



Che faranno gli azzurri in considerazione delle novità intercorse in queste ultime settimane?



Già si parlava di una “spartingaia” di sindaci: Alba e Bra a Forza Italia, Fossano e Saluzzo alla Lega.



Si deve realisticamente prendere atto – come diceva Ginettaccio Bartali - che “era tutto sbagliato e che l’è tutto da rifare!”.